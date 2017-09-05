GAPS diyeti nedir hangi hastalıklara iyi geliyor? GAPS diyeti nasıl yapılır faydaları nelerdir?

GAPS diyeti ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Milyonlarca kişinin merak ettiği GAPS diyeti nedir? GAPS diyeti nasıl yapılır faydaları nelerdir? soruların yanıtları haberimizde. Başta sağlıklı olmak, ardından da fit bir görünüme kavuşmak, giysilerimizi kendimize daha çok yakıştırmak için genç, yaşlı, kadın, erkek neredeyse herkes kilo vermeye çalışıyor. Estetik kaygıdan çok, tıbbi gereklilikler sebebiyle aslında kilo vermek, bir ihtiyaç halini aldı. Hal böyle olunca da, her yerde, herkesin bir diyet programı, sağlıklı beslenme önerisi var. Bu onlarca, hatta yüzlerce diyet önerisi içinden kendiniz için en iyisinin hangisi olduğuna siz karar vereceksiniz elbette. Ancak burada dikkat etmeniz gereken hususlar; uygulayacağınız diyet programının metabolizmanızı hızlandırması, bağırsak, mide gibi sindirim yollarını temizlemesi gerekiyor. Bunun için diyetiniz; sağlıklı protein, vitamin, mineral, lif ve doğal yağlar bakımından zengin, karbonhidratlar oldukça fakir olmalıdır. Vücudun beyinden sonra en etkili organı olan bağırsaklarda görülen sorunlar, metabolik hastalıklardan psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bağırsak sağlığını korumak ise fonksiyonel gıdaların alımı ve doğru beslenmeyle mümkün olabiliyor. İşte GAPS diyeti ile ilgili merak edilenler...



Beslenmenizde en doğalından meyveler, sebzeler başköşede yer alırken, işlenmiş gıdalar, katkı maddeleri, koruyucular, trans yağlar ise hiçbir şekilde yer bulamayacak. İşte aslında sağlıklı beslenmenin ve dolayısıyla fit bir vücuda sahip olmanın temeli burada yatıyor. İşte bu bağlamda hazırlanan diyet programlarından birisi ve aslında en favorilerden birisi de GAPS diyetidir.



Bağırsak sağlığının önemi



Tüm vücut sağlığımız aslında, bağırsak floramızın % 100 sağlıklı olmasına bağlıdır. Çünkü sağlıklı bağırsak florasındaki mikroorganizmalar demek, vücudumuzu dışarıdan alınan patojenler, kimyasallar, toksinlerden koruyan en önemli etken demektir. Bununla birlikte sağlıklı bağırsak florası bağışıklık sisteminin sağlıklı olmasında da çok önemlidir. Zira vücut salgılarının doğru bir şekilde salgılanması, lenfositlerin ve fagositlerin tam fonksiyonla çalışması, interferonların, sitokinlerin ve daha çok sayıda aktif bağışıklık tepkisinin gerçekleşmesi sağlıklı bir bağırsak florası ile mümkün olabilmektedir.



Bağırsak sağlığı ve GAPS tedavisi/ diyeti ilişkisi



GAPS diyeti ya da tedavisi genel olarak bağırsak sağlığını destekleyen ve dolayısıyla da kişinin ideal kiloya ulaşmasına da yardımcı olan bir beslenme programıdır. Bu bağlamda uygulanan özel bir beslenme programıyla; bozulan bakteri dengesini düzeltmek, hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak duvarı ve bağırsak epitel dokusu iyileştirmek amaçlanır.Bu beslenme programında; patojen bakterileri ve mantarları besleyen, nörotoksin üreten yiyecekler, işlenmiş gıdalar tamamen beslenme sepetinden çıkarılır. Bağırsak dostu bakteriler olarak bilinen probiyotik desteği sağlayan fermente yiyecekler ve probiyotik destekleri ise diyetin temel öğeleridir.Lactobacilli, bifidobacteria, acidophilicus insanların bağırsaklarında bulunan en önemli faydalı mikroorganizmalardır. Candida albicans, clostridia, escherichia coli, streptokoklar, pseudomonaslar ve bakteroidesler ise bağırsak florasının içinde bulunan fizyolojik ortamlarda zararsız ancak disbiyotik şartlarda güçlü hale gelince, patojen durumuna geçerek zararlı olabilen mikroorganizmalardır. İşte bu nedenle de bağırsak florasındaki mikroorganizmaların birbiriyle olan sayısal dengelerinin ve faydalı floranın korunması öncelikle bağırsak sağlığı, genel olarak da tüm vücut sağlığı için çok önemlidir.







Hal böyle olunca da;Sağlıksız ve dengesiz yeme, içme alışkanlıkları, özellikle de beyaz şeker ve rafineri karbonhidrat ağırlıklı beslenme,Aşırı stresli bir iş ortamı, gün içinde yeterince su tüketmemek,Ağız ve diş sağlığını korumamak,Sık sık ilaç kullanmak, özellikle de antibiyotik almak,Kortizon kullanımı gibi daha sıralanabilecek sağlıksız koşullar bağırsak florasını bozar.



Bağırsak florasının da bozulması, bağırsağı hasarlı ve sızıntılı hale getirir. Sağlıklı olmayan bir bağırsakta sindirim fonksiyonları ve emilim de sağlıklı bir şekilde ilerlemez. Bu durumda vücutta önemli vitaminler, mineraller, temel yağlar, aminoasitlerin eksiklikleri yaşanır. Bir de yeterince sindirilememiş besinler, bağırsağın sızıntılı ve hasar görmüş epitelinden hızla geçer ve kişide besin alerjileri gelişir.Bağırsak florasında zararlı mayaların, candida aşırı şekilde çoğaldığında vücut glikoz deposu haline gelir. Bu bağırsak düşmanı candidalar; şeker ve rafineri karbonhidratlarla büyür, vücuttaki glikozu etonole ve yan ürünü olan asetaldehide çevirir. İşte bu asetaldehide ve aşırı alınan alkol de beslenme ile vücuda alınan; B6 vitamini gibi pek çok vitamini, besini ve proteini işlevsiz hale getiriyor. Asetaldehide vücuda aldığımız proteinlerin yapısını değiştirir ve onları yok eder. Bir de bu durumda bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorlar ise vücutta benzer yapıya sahip diğer proteinlere saldırır. Hal böyle olunca da bağışıklık sistemiyle ilgili pek çok hastalığın, alerjilerin, romatizmal hastalıkların tetiklenmesi, yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Ayrıca asetaldehide; vücudun temel dengesini sağlayan tiroit bezinin de işlevlerine zarar verir. Tiroit bezi yeterince hormon üretse de asetaldehide onun çalışma alanlarını işgal ederek tiroit yetersizliğine sebep olur. Bu durumda ise kişide halsizlik, yorgunluk, hızlı kilo alma, bağışıklığın zayıflaması ve depresyon gibi pek çok rahatsızlık ortaya çıkar. Tüm bunlara ek olarak vücudun yeterince seratonin salgılayamamasını da hesaba katarsak, sağlıksız bağırsak florası demek, sağlıksız bir vücut demektir.



Bağırsak florası neden bozuluyor?



Bağırsakla ilgili hastalıklar ve özellikle de obeziteye varan şişmanlık neredeyse son 10- 15 yılın en önemli hastalıklarıdır. Bu hastalıklarda modern toplum insanlarının beslenme sepetindeŞekerin, rafineri gıdaların bolca bulunması,Su yerine çok fazla şeker, asit, katkı maddesi ve kimyasallar içeren sıvıların tercih edilmesi,Çevremizde toksik, kimyasal ve elektomanyetik kirlenmenin artmasıyla da tüm büyükşehir insanlarında bağırsak florası bozulmakta ve hastalıklar da adeta salgın haline gelmektedir.



Bozuk bağırsak florası;Yetişkinlerde obesite, depresyon, fibromiyalji, romatizmal hastalıklar, migren, MS gibi nörolojik hastalıklara,Çocuklarda alerjiler, astım, obesite, dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, disleksi, öğrenme güçlüklerine yol açıyor.







GAPS diyeti bağırsak ve tüm vücut dostudur!



GAPS beslenme programı, tedavisi ya da diyeti ise; kısa bir zaman içinde bağırsak hasarını giderir ve bağırsak sızıntılarını engeller. Bu sayede sindirilmemiş besinler, toksinler, ağır metaller de kana bulaşamaz. Hal böyle olunca da kişinin hem beyninin, hem de tüm doku ve organlarının toksinlenmesi, zarar görmesi önlenmiş olur.GAPS diyetine başladıktan kısa bir süre sonra bozuk bağırsak florasının yol açtığı psikiyatrik ve fizyolojik semptomlar da ortadan kalkabiliyor. Zira GAPS diyetiyle sızıntılı bağırsak duvarı iyileştirilir, beyin ve tüm bedeni zehirleyen toksin geçişi durdurulur. Diyetle birlikte semptomlar ortadan kalksa bile, bakteri dengesinin sağlanması ve tedavinin layıkıyla tamamlanması için GAPS sağlıklı beslenme programına devam edilmesi önerilir. Bu bakımdan GAPS diyetine sadece bir diyet programı değil, sağlıklı beslenme hayat tarzı olarak bakmak gerekiyor. Zira sağlıklı bir bağırsak demek, sağlıklı bir metabolizma, vücut demektir. Bu bakımdan kişi sağlığına kavuştuktan sonra bu sağlık durumunu yeniden sağlıksız alışkanlıklar edinerek bozmak doğru olmayacaktır.



BAĞIRSAK FLORASINI KORUYOR



Bağırsak sağlığının psikolojiyi etkileyebildiğini de belirten uzmanlari, ‘Bu denklemi sağlamak için de beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Bağırsak florasını koruyarak sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan GAPS diyeti, ruh ve beden uyumunu tamamlayan en önemli beslenme şekillerinden biridir. Böylece kişi hem sağlıklı bağırsaklara, hem de ruhsal açıdan huzurlu bir yaşama kavuşabilir. Bağırsak sağlığı için ilk ve en temel nokta, bağırsak florasının bakteri dengesini sağlamaktır. Düzenli çalışan bir bağırsakta probiyotik adı verilen faydalı bakterilerin oranının yüksek, hastalık yapıcı patojen bakterilerin ve mantarların oranının düşük olması gerekir. GAPS hastalarında ise patojenik flora oranı yüksekken, bağırsak florası anormalliği bulunmaktadır. Bağırsağın hasarlı olma durumunu ifade eden bu tablo nedeniyle, GAPS beslenmesinde probiyotik sağlayan fermente gıdalarla hazır probiyotikler büyük önem taşımaktadır. Bu diyet ile bağırsak florası korunarak, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması amaçlanmaktadır.’



Anksiyete, otizm, şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolarve obsesifkompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıkların varlığında da GAPS diyetinin destekleyici olarak uygulanabildiğini belirten diyetisyenler, ‘Ayrıca akne, alerji, anemi, demir eksikliği, bellek problemleri, çölyak, gluten intoleransına bağlı bozukluklar, diyabet, egzama, eklem ağrıları, MS, migren, Parkinson, romatoidartrit, sedef ile sistit durumunda ise bu beslenme protokolü sayesinde şikayetleren aza indirilmekte hatta ilacabağımlılık ortadan kalkabilmektedir’ dedi.









Bağırsaklar, vücudun temel sağlık garantilerindendir!



Bağırsaklar; besinlerin sindiriminden, mineral ve vitaminlerin emilmesinden, ağır metaller gibi toksinlerin vücuda girişini engellemekten sorumludur. Ancak hepsi bu değil. Zira bağırsaklar sağlığımız ve yaşamsal fonksiyonlarımız için çok gerekli olan pek çok hormonu üretme gibi bir işlevi de vardır. Bu hormonların içinde en önemlilerinden birisi ise kendimizi mutlu ve iyi hissetmemizi sağlayan serotonindir. Bilimsel çalışmalar, işte bu meşhur serotoninin en yüksek oranda bağırsaklar tarafından salgılandığını gösteriyor.Sağlıklı bir bağırsak florası; istemeden dışarıdan aldığımız pek çok toksini, histamini, ağır metalleri etkisizleştirerek vücuttan atmaktadır. Bununla birlikte besinlerin layıkıyla sindirilmesi, sağlığımız için gerekli olan mineral ve vitaminlerin emilebilmesi için de bağırsak florasının sağlıklı olması çok önemlidir.



Sağlıksız bağırsak florası ise en çok buğday ve çavdarda bulunan glüteni, süt ve süt ürünlerinde bulunan kazeini sindirmeye engel oluyor.



BAĞIRSAK FLORASINA ZARAR VEREN ETKENLERDEN UZAK DURUN



Bağırsak florasına zarar veren etkenlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, kullanılan antibiyotiklerin bağırsak florasına önemli zararlar verdiğini ve buradaki faydalı bakterileri öldürdüğünü belirtti ve şunları söyledi,



‘Antibiyotikler,bağırsak florasını doğrudan sıfırlamaktadır. Ağrı kesici, steroid, doğum kontrol hapları, uyku ilaçları, antidepresan ve antiasit içeren birçok ilacın bilinçsiz kullanımı da bağırsak florasını olumsuz etkiler. İşlenmiş şekerli ve karbonhidratlı gıdalarla birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları da bağırsağa büyük zarar vermektedir. Son olarak da viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ile kişinin yönetemediği fiziksel veya psikolojik baskılar bağırsak florası için uygun değildir.’



Bağırsak sağlığının anahtarı: GAPS diyeti



Bozulan bağırsak florasını doğal yolla tedavi edebilmenin de en önemli unsuru GAPS diyetidir. Sağlıksız beslenme ve yaşam dolayısıyla bozulan bakteri dengesini düzeltmek, hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için GAPS diyetini uygulamak öneriliyor.



Bağırsak hastalarına uygun olan bu diyet, genel olarak özel karbonhidrat diyetine, karbonhidrat bakımından fakir beslenmeye dayanıyor. GAPS diyetinde; patojen bakterileri ve mantarları besleyen, nörotoksin üreten besinler, işlenmiş, rafine edilmiş gıdalar beslenme programından tamamen çıkarılıyor. Aynı bağlamda dost bakteri olarak adlandırılan ve probiyotik desteği sağlayan fermente yiyecekler ve probiyotik gıdalar da diyetin temel taşlarıdır.



GAPS diyeti sayesinde; kısa bir zamanda bağırsak hasarı onarılır, sızıntıları engellenir, sindirilmemiş yiyecekler, içecekler, toksinler, ağır metaller kana geçemez. Bu sayede beyin, dokular ve organlar toksinlenmez. Dolayısıyla da GAPS diyeti ile psikiyatrik ve fizyolojik semptomlar ortadan kalkar. Bu durumda; epileptik, şizofrenik, disleksik, depresif, manik gibi psikolojik semptomlar; alerji, egzama, anemi gibi fizyolojik semptomlar kalkar. Bu iyileşmenin sağlanabilmesi ve tüm yaşam boyunca devam edebilmesi içinse bu diyetin en az 1 yıl süre ile sürdürülmesi gerekiyor. Bu sürenin ardından diyet süresince izin verilmeyen gıdalar azar azar beslenme programına alınır. Bu süre içinde yaşanan semptomlar kontrol altında tutulur ve sorun yoksa diyet programı yavaş yavaş bırakılır.



GAPS diyeti 3 bölüme ayrılır!



Aşama: GAPS diyetine giriş



GAPS diyeti giriş bölümü kendi içinde 6 aşamaya ayrılıyor. Bu aşamada sağlıksız bağırsak florasının fizyolojik ve psikolojik etkileri yavaş yavaş kaybolmaya başlar.



Aşama: Tam GAPS diyeti



Sağlıklı beslenme ile bağırsak florası dengeye kavuşur. Hastalığın psikolojik ve fizyolojik semptomları yok olur.



Aşama: GAPS diyetinden çıkış



Artık bağırsak florası tamamen dengelenmiş, bağırsak duvarı ve epitelyum dokusu da tam olarak iyileşmiştir. GAPS diyeti doğrultusunda yavaş yavaş diyetten çıkılır.



GAPS DİYETİ İÇİN 9 ÖNEMLİ BESİN



Bu programa başlamak için mutlaka bu konuda uzman bir beslenme uzmanına danışılmalı ve sorunun kaynağına göre uygun bir tedavi planlaması yapılmalı diyen uzmanlar, GAPS diyeti için 9 önemli besini de şöyle sıraladı, kemik suyu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı turşu, hindistan cevizi yağı, avokado, tatlı patates, balkabağı, kırmızı pancar, yer elması.