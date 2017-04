Öğün atlamayı denersiniz ama kendinizi, geceleri gündüz yediğinizden daha çok yer halde bulursunuz. Ne yaparsanız yapın kendinize engel olamazsınız. Gece uyuyamıyorsunuzdur, yemeklerle ilgili düşünceler zihninizi adeta istila etmiş gibidir.

Gece yemek yiyenlerin genellikle sabahları veya öğleden sonraki ilk saatlerde iştahları olmaz ve ancak akşama doğru yemeye başlarlar. Gece yemek yiyenler için ruh hali değişikliği, uykusuzluk, stres, anksiyete ve depresyon gibi birçok çoklu belirti vardır ve bunlar, yeme rahatsızlıkları olarak bilinir. Gece yeme alışkanlığına sahip başka kişilerle birlikte olmak da gece yeme alışkanlığına katkıda bulunur.

Gece bir şeyler yeme alışkanlığı gündüz saatlerinde istenilen şeyleri yeme imkanı bulamamakla da ilgili olabilir. Geç yatma, aşırı yeme ve uykusuzluk… İşte, bu yüzden birçok kişi obez olur. Eski alışkanlıklara geri dönmek ise düşünüldüğünden daha kolaydır. Bu yüzden problem yaşıyorsanız yeme rahatsızlığı tedavisinin tam zamanı demektir.

Gece yeme sendromunun üstesinden nasıl gelinir?

Her gün sağlıklı bir kahvaltı yapın: Her sabah kahvaltısında yüksek protein içeren sağlıklı yiyecekler tüketin. Yumurta, tam buğday ekmeği, yağsız et yiyin. Yemeğinizi tek başınıza değil bir kahvaltı sofrası hazırlayarak ve ailece birlikte yiyin. Kendi başınıza olduğunuzda daha çok yiyebilirsiniz.

Öğünlerinizi her gün belli bir programa göre alın: Öğünlerinizi her gün aynı saatte yiyecek şekilde, belli bir programa göre bir rutin içinde alın. Böylece vücudunuz hep aynı saatte yemeye alışacak ve hiçbir şeyden mahrum kalmayacaktır. Dolayısıyla gece yeme arzusundan kurtulabilirsiniz. Öğlen yemeğinde lifçe zengin yeşil salata, fasulye ve yağsız etle tam buğday ekmeği gibi sizi doyuracak ve uzun süre tok tutacak yemekler yiyin.

Yeme alışkanlıklarınızı değiştirin: Sağlıklı bir hayat için az yağlı yemek listesi hazırlayın. Besin değerlerini öğrenmek için yiyeceklerin etiketlerini okumaya başlayın. Gece aperatifleri yerine yoğurt, taze meyve, çiğ sebze ve yeşil salata gibi sağlıklı yiyecekleri tercih edin. Böylece akşam yemeği vakti geldiğinde kendinizi açlıktan ölüyor gibi hissetmezsiniz, çünkü yeme ihtiyacınızı sağlıklı yiyeceklerle karşılamış olursunuz. Akşam yemeğinde ise vaktinde rahatlar ve oturup stresten uzak bir öğün yiyebilirsiniz.

Tatlıya sınır getirin: Yeme rahatsızlığı veya gece yeme sendromu olan hiç kimse gece tatlı yememelidir. Geceleri bir şeyler atıştırma alışkanlığınıza geri dönmek çok kolay olur. Geceleri acıkırsanız meyve, bitki çayı, lezzetli sıcak kurabiye gibi hafif şeyler tüketmeye çalışın.

Hayat Tarzı Değişikliği = Daha Sağlıklı Olmak: Yeme alışkanlığınızı değiştirdiğinizde gün içindeki enerji seviyenizin de değiştiğini fark edeceksiniz. Ruh halleri arasındaki geçişiniz de daha iyi olacak ve kendinizi daha iyi hissettiğiniz için gece de uyku kaliteniz artacaktır. İstikrarlı bir hayat tarzı değişikliği de kilo vermek ve sağlık durumunuzdaki değişimle olur. Hayat tarzı değişikliğine sadık kalmada sorun yaşarsanız, size yardımcı olabilecek gece yeme rahatsızlığı tedavisi bulabilirsiniz.