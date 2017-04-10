Geçmek bilmeyen baş ağrılarına muz çözümü!

Su tüketimini artırıp su için

Vücut susuz kaldığı süre boyunca birtakım tepkiler verecektir bunların en başında baş dönmesi ve baş ağrısı geliyor. Baş ağrınızın olduğu bir anda ilk önce yeterli miktarda su içip kendinize 1 saat kadar zaman tanıyın. Eğer geçmezse aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz!

Nane/okaliptüs yağıyla masaj

Nane yağının ferah kokusu sadece solunum yollarına iyi gelmez. Nane ya da okaliptüs yağı çok iyi bir uyarıcıdır ve ağrının olduğu bölgeyi dışarıdan tedavi ederek uyuşturur.

Kahve kürü uygulayın

Bir tatlı kaşığı türk kahvesine 3-4 damla limon sıkıp macun kıvamına getirin ve çiğnemeden su ile yutun. Kahve asitle birleşince baş ağrısını uyararak azalmasına yardımcı olacaktır.

Lavanta buharı yapın

Migren ağrıları dahil bütün baş ağrılarında işe yarayan ve ağrıyı önemli ölçüde azaltan bir yöntemdir. Bunun için 1 litre kaynamış suyun içine 6 damla lavanta yağı veya esansı damlatarak buhar banyosu yapın.

Zencefil kürü

Hemen hemen her türlü hastalığa karşı etkilidir zencefil. Baş ağrısını geçirme konusunda da son derece becerikli. Bunun için 4 yemek kaşığı yoğurda 1 tatlı kaşığı toz zencefil koyarak tüketin.

Ağrı noktalarını bulun

Baş ağrısına basınç uygulayarak da azaltmanız mümkün. Bunun için iki kaşınızın tam ortasına işaret parmağınızı bastırın ve 3 santim yukarı kaydırarak burada 30 saniye basınç uygulayarak bekleyin. Aynı işlemi 5-6 defa tekrarlayabilirsiniz.

Işıktan uzaklaşın

Eğer ağrınız migren kaynaklı ise tamamıyla sessiz ve karanlık bir odada dinlenmelisiniz. Bir saat kadar ayaklarınızı uzatarak dinlenmek ağrızınızı büyük bir ölçüde hafifletecektir.

Soğuz bez kompresi yapın

Temiz bir mutfak havlusuunu ıslatın çok hafif şekilde sıkın, tüm suyu sıkmayın çünkü birazdan ihtiyacımız olacak. Havluyu buzlukta 15-20 dakika kadar bekletin ve ensenizin üst kısmıyla kafanızın tepe noktasına kompres yapın.

Muz yiyin

Anlık ağrılara, içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde muz da iyi gelmektedir. Ağrınızın olduğu anda muz tüketip yarım saat uzanın. Ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz.