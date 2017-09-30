Genç kalplerde kriz alarmı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir son yıllarda kalp krizi riskinin özellikle gençlerde ve kadınlarda arttığını, bunun aktif yaşantının azalması, beslenme şeklinin değişmesi ve sigara kullanımı gibi nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

Köprü koruyor!

Hipertansiyon, sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı gibi durumların dışarıdan müdahaleyle risk faktörü olmaktan çıkarılabildiğini belirten Prof. Özdemir “Ama genetik geçişe herhangi bir etkimiz maalesef olmuyor. Kılcal ya da köprü damar dediğimiz damarların genellikle 40’lı, 50’li yaşlardan sonra gelişmeye başlar. Gençlerde bu damarlar gelişmediği için herhangi bir damarda ani tıkanıklık olduğunda, diğer damar yardımcı olamaz ve tıkalı damar kalbe daha fazla etki eder” dedi.

İhtimal vermiyorlar

Gençlerin çoğunlukla görülebilecek ağrının kalp krizi kaynaklı olabileceğine ihtimal vermediğini dile getiren Prof. Özdemir “Örneğin, kalp krizinde mide bölgesine ağrı yayılabilir, oraya yayıldığı zaman kişi bunu mide ağrısı diyerek geçiştirebilir. Dolayısıyla hastaneye gidişleri de geçiyor. Bu gecikme de hastaneye gidene kadar, kalp krizinin daha fazla ölümcül olmasına sebep oluyor” diye konuştu.