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Genetik tanı merkezinde aile boyu tedavi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 ay önce kurulan ve ücretsiz hizmet verilen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi’nde bugüne kadar 3 bin 500 genetik problem çözüldü.

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Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, ileri teknoloji kullanımı ve uzmanlık tecrübesi gerektirmesi nedeniyle genetik çalışmaların ancak belli büyük merkezlerde gerçekleştirilebildiği kaydetti.

Pek çok vatandaşın gene- tik kökenli hastalıkların geç tespit edilmesi nedeniyle büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı aktaran yetkililer son dönemde teknolojinin de ilerlemesinin, genetik hastalıkların tespitinde yeni bir çığır açtığını belirtti. 

Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi’nin pek çok hastaya umut olduğu vurgulanan açıklamada, her gün ortalama 100 test yapılan merkezde, 7 ayda 3 bin 500 hastaya ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.

KİŞİYE ÖZEL TESTLER

 Açıklamada, meme ve yumurtalık kanseri başta olmak üzere Akdeniz anemisi, down sendromu, pıhtılaşmaya yatkınlık, kısırlık, ankilozon spondilit ve behçet hastalığı gibi birçok genetik hastalığın tanısının konulduğu kaydedilerek, test raporunun ise genetik danışma eşliğinde sadece kişiye özel verildiği aktarıldı.      

Merkezde görevli uzman doktor Fatma Ekici, tanı merkezine başvuru için kişinin hasta olması gerekmediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: “Ailesinden birinin hasta olması ve kendisinin de taşıyıcı olma ihtimalini değerlendirerek test yapıyoruz. Önceliğimiz, başvuranların yakınlarındaki hasta kişilere test yapmak. Hastayı sadece o anki durumuyla değil, öz geçmişi, diğer hastalıkları ve sülalesindeki hastalıklarla birlikte inceliyoruz. Sonrasında ise hangi hastalık için hangi testi yapacağımıza odaklanıyoruz. Sadece hastaları değil, hastanın akrabalarını da bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Aslında o kişinin bütün sülalesi bizim hastamız oluyor. BRCA1-2  geninde mutasyon taşıyan birisinin bunu çocuklarına aktarma ya da bunun kardeşlerinde de bulunma ihtimali yüzde 50’dir. Bu durumda biz o hastayla yakın kan bağı bulunanlara şikayeti olsun olmasın BRCA testi yapıyoruz.”      

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