Gereksiz kullanım antibiyotik direncini arttırıyor

Uzman "Yanlış bilgiyle halkımız; eşinin, dostunun, komşusunun tavsiyesiyle hekiminden antibiyotik yazmasını talep ederek, antibiyotikleri ateş düşürücü gibi kullanıp ateş düştüğünde yarım bırakarak, hem gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımına hem de antibiyotik direncine yol açmaktadır. Antibiyotik direnci de o antibiyotiğin sizin gerçekten ihtiyacınız olan bir enfeksiyon varlığında, kullanılamaz olması sonucunu doğurur." dedi.

Uzman yaptığı açıklamada, antibiyotik kullanımındaki artışın, özellikle birinci basamak olan aile sağlığı merkezlerinde antibiyotik gerekmeyen viral enfeksiyonlarda, besin zehirlenmeleri denilen yaz ishallerinde bile antibiyotik verilmesinden ve hastanın çevresinin tavsiyesiyle doktoruna antibiyotik yazdırmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Viral enfeksiyonlar ve yaz ishallerinde antibiyotik kullanımının faydasız olduğunu ifade eden uzman, "Çocukların boğaz iltihaplarının büyük bir kısmı viral etkenlerle oluşur ve antibiyotikler bu tür viral etkenlere tamamen etkisizdir. Bunun gibi grip, nezle gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da antibiyotiklere gerek yoktur." diye konuştu.

Uzman, doktorların da zaman zaman boş yere antibiyotik yazdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın da gerekmediği halde hekimi antibiyotik yazmaya zorlaması, bu duruma önemli bir katkı sağlamaktadır. Yanlış bilgiyle halkımız; eşinin, dostunun, komşusunun tavsiyesiyle hekiminden antibiyotik yazmasını talep ederek, antibiyotikleri ateş düşürücü gibi kullanıp ateş düştüğünde yarım bırakarak, hem gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımına hem de antibiyotik direncine yol açmaktadırlar. Antibiyotik direnci de o antibiyotiğin sizin gerçekten ihtiyacınız olan bir enfeksiyon varlığında, kullanılamaz olması sonucunu doğurur."

Hastanelerde uzun süreli yatışların, hastanede kullanılan antibiyotiklerin direnç kazanmasına neden olduğunu anlatan Yaşar, bu durumu dirençli enfeksiyonların yayılımına ve hastanede yatışın uzamasına, ölümlerin ve sağlık harcamalarının da artışına yol açan bir kısır döngü olarak tanımladı.

"Antibiyotiği doğru zamanda ve gerektiğinde kullanmak gerekir"

Antibiyotiklerin, enfeksiyonların tedavisinde önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Bunu doğru zamanda ve gerektiğinde kullanmak gerekir. Elbette tüm dünyada ve ülkemizde, antibiyotiklerin uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirler mevcut. Bu tedbirlerin avantajlı/dezavantajlı yönleri olsa da bu yöntemlerin önemli bir kısmı uygulanmakta ve sonuç da alınmaktadır." diye konuştu.