'Gırtlak kanserinde yaş ortalaması düştü'

Gırtlak kanserine ilişkin uyarılarda bulunan Özel Ento KBB Cerrahi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. İsmail Özdemir, hastalığın daha önce 60-70'li yaşlarda tütün ve alkol kullanımı olan kişilerde en sık karşılaşılan kanser türü olmasına karşın günümüzde 40-50'li yaşlarda görülme sıklığının arttığını belirtti.

Özdemir, "Günümüzde ağız ve gırtlak kanserine yakalanan hastaların yaş ortalamasının düştüğü, ayrıca, tütün kullanmayan eğitimli genç yetişkinlerde hastalığın yayılma oranı yükseldiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Human Papilloma Virüs Tip 16 (HPV) enfeksiyonunun cinsel yolla bulaşarak ağız, boğaz ve gırtlak kanserleri riskini yüzde 45-70 oranında artırdığını vurgulayan Özdemir, gençlerde hastalığın HPV virüsüyle bulaşma oranının gün geçtikçe yükseldiğini kaydetti.

Özdemir, 15 günü geçen boğaz ağrıları ve ses kısıklıklarında hekime başvurmak gerektiğini, her ağrı ve ses kısıklığının kanser olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kulağa vuran ağrı ve boyunda beze şeklinde şişlik görüldüğü takdirde hastaların kulak burun boğaz hekimlerine muayene olmaları gerekir. Hekim bu bölgeleri inceleyerek şüpheli bir kitle gördüğünde biyopsi alarak teşhisi koyar. Biyopsi, kesin teşhiste hastalığın adını koymakta en önemli araçlardan biridir. Gırtlak kanserine yakalanmamak için ağız hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Diş, diş eti tedavi ve bakımlarının yapılması, çürük dişlerin tedavi edilmesi ya da çekilmesi gerekiyorsa bekletilmemesi lazım."