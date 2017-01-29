Göğüs kanserinde erken teşhis yaşam ömrünü de uzatıyor

Hollanda'da 10 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada hastalığa yakalanıp tedavi olan 50 yaş üstün-deki kadınların hiç hastalığa yakalanmayan kadınlardan daha uzun yaşadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan çalışmayı yürüten doktorlardan Dr. Lotte Elshof, henüz kanal dışına taşmayan duktal karsinoma in situ (DCIS) adı verilen safhadaki kanser vakalarının bu hastalıktan dolayı erken ölümlerinin söz konusu olmadığı ifade etti. Uzmanlar, DCIS teşhisi konulan kadınların tedavi tamamlandıktan sonra kendilerine daha iyi baktıkları ve bunun sonucu olarak yaşam kalitelerinin arttığına da dikkati çektiler.