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Göğüs kanserinde erken teşhis yaşam ömrünü de uzatıyor

Hollanda Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma erken evrede göğüs kanseri teşhisi konularak tedavi olan kadınların, hiç hastalığa yakalanmayan kadınlardan daha uzun yaşadığı ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre erken kanser teşhisi konularak tedavi edilen kadınların, sağlıklı olarak yaşamını sürdüren kadınlara oranla 10 yıl daha fazla yaşadığı ifade edildi.

  • DHA
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Hollanda'da 10 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada hastalığa yakalanıp tedavi olan 50 yaş üstün-deki kadınların hiç hastalığa yakalanmayan kadınlardan daha uzun yaşadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan çalışmayı yürüten doktorlardan Dr. Lotte Elshof, henüz kanal dışına taşmayan duktal karsinoma in situ (DCIS) adı verilen safhadaki kanser vakalarının bu hastalıktan dolayı erken ölümlerinin söz konusu olmadığı ifade etti. Uzmanlar, DCIS teşhisi konulan kadınların tedavi tamamlandıktan sonra kendilerine daha iyi baktıkları ve bunun sonucu olarak yaşam kalitelerinin arttığına da dikkati çektiler.

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