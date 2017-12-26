Göğüs kanserine DNA ile erken teşhis

Test DNA'yı kullanarak göğüs kanserinin ilk belirtilerini gözler önüne sermeye başlıyor. Test sayesinde DNA'nın bir parçasının değişime uğramış hâli olan EFC#93 tespit ediliyor. Çalışmaya göre kanında EFC#93 olan kadınların yüzde 43'üne ölümcül bir kanser türü teşhisi konulduğu belirlenmişti. Prof. Martin Widschwendter, "Çalışmamız ilk kez, EFC#93 gibi belirtilerle ölümcül göğüs kanseri türlerini mevcut teşhis yöntemlerine göre 1 yıl kadar daha erken bir sürede teşhis edilebileceğini kanıtladı" diye konuştu.