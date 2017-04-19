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Gözlerinizi ovalamayın!

Kornea merkezinin incelmesiyle ortaya çıkan keratokonus, zamanında müdahale edilmediğinde kornea nakline kadar giden bir sorun. Alerjik bünyeli olmak hastalık riskini artırıyor, bir diğer önemli risk faktörü ise sık sık gözleri ovalamak.

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Gözün ön tabakası olan korneanın merkezinin incelip sivrileşmesi sonucu ortaya çıkan keratokonus, ergenlik çağıyla başlıyor ama 20’li yaşlarda fark ediliyor.

Hastalığın 20-40 yaşları arasında ilerlediğine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Ocak, erken tanı ve tedavinin, ileride ortaya çıkabilecek ciddi görme sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı, keratokonusun belirtilerini şöyle sıraladı:

• Gözde sürekli alerji veya kaşıntı olması (hafif göz irritasyonu).
• Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması.
• Gözlüğe rağmen net görememek.
• Işığa hassasiyetin artması.
• Göz kamaşması.

SÜREKLİ GÖZLERİNİZİ OVALAMAYIN!

Hastalığın toplumda 2 bin kişiden birinde görüldüğünü kaydeden Dr. Ocak, keratokonus hastalığının ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın en önemli etken olduğunu belirtti, “Özellikle çocukluk çağında vernal (bahar) konjuktiviti geçiren ve gözünü ovuşturarak kaşıyan çocuklarda keratokonus görülme sıklığı fazladır. Alerjik zemin ve sık göz ovalamak hastalık riskini artırıyor” dedi.

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