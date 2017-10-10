Grip aşısı hakkında doğru bilinen 5 yanlış

2017-2018 grip sezonu bir açıldı, pir açıldı. Başımızı ne yana çevirsek bir veya birkaç kişi grip veya soğuk algınlığından yakınıyor. Bulaşıcı özelliği ile riski artıran grip virüsünün kalıcı bağışıklık sağlayacak aşısının olmadığını, risk gruplarının mutlaka her yıl aşı olması gerektiğini belirten uzman, grip aşıları ve kışa damga vuracak 2017-2018 virüslerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Dünyada her yıl 500 milyon kişinin kapısını çalan ve 250- 500 bin kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan grip virüsü sonbaharla birlikte yeniden sahneye çıktı, çıkar çıkmaz da pek çok kişiyi etkisine aldı.

Sanılanın aksine soğuk havadan değil, çoğunlukla hapşırma ve öksürmeyle etrafa yayılan damlacıklar yoluyla vücuda giren grip virüsü, kişiden kişiye hızla bulaşma özelliğine sahip.

PAÇAVRA HASTALIĞI DENİLİYOR

Influenza virüsleri A, B ve C olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılır, bunlar da kendi aralarında alt gruplara ayrılır.

Dünya çapında salgınlara yol açan, Influenza A türleridir. 2017-2018 grip sezonu için de, geçen sene en sık hastalık yapmış olan Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, Influenza B etkenini de içeren üç çeşit influenza virüsüne karşı koruyuculuk özelliği olan grip aşısı uygulanacaktır.

Influenza virüslerinin sebep olduğu solunum yollarının enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanabilen grip, soğuk algınlığından farklı olarak daha ağır seyirli olduğundan ve kişiyi yatağa düşürdüğünden, halk arasında 'paçavra hastalığı' olarak da tanımlanıyor.

BİR ÖNCEKİ TÜRE GÖRE YAPILIYOR

Hastalar genellikle hastalığı istirahat etmeden atlatamıyor. Virüs; boğaz, burun ve akciğer mukozasında çoğalabilirken, ateş, halsizlik, hapşırık, öksürük, baş ağrısı ve yaygın kas eklem ağrısı olarak kendini gösteriyor.

Aşı, bir önceki virüs türüne ve olası salgına göre oluşturuluyor

Influenza virüsleri genetik olarak yapısal değişime uğrar, bu nedenle de insan ve hayvanların bağışıklık sisteminden kaçmayı başarırlar. Bu değişkenlikleri nedeniyle de kalıcı bağışıklık sağlayacak aşı da oluşturulamamaktadır.

YÜZDE 40-60 ÖNLÜYOR

Yapılan bilimsel çalışmalarla; toplum genelinde aşının influenza enfeksiyonunu yüzde 40-60 önlediği ortaya konuluyor.

ETKİNLİĞİNİ KORUYOR

Aşı, özellikle Influenza A (H1N1) ve Influenza B için etkili olduğu gösterilmiştir. Enfeksiyonu bazen tamamen önlemese de enfeksiyonun hafif geçmesine yardımcı olur.

Aşı içeriği önceki grip sezonun virüslerine göre hazırlandığından aşı içeriği ile yeni sezonun virüsleri eşleşirse, aşı etkinliği fazla oluyor. Fakat virüs yapısını değiştirip yeni sezonda aşı ile uyumsuz olsa dahi çapraz- koruma etkisi ile aşılar etkinliğini koruyor.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; geçen sene yapmış olduğu çalışmalarda, ülkemizde en sık Influenza A (H3N2) ve Influenza B tespit edip daha az oranda Influenza A (H1N1) tespit etmiştir. Bu nedenle geçen sene aşı ile hedeflenmiş olan Influenzavirüsleri iyi eşleşmiş ve aşı oldukça etkin olmuştur.

ADINDAN SÖZ ETTİRECEK VİRÜSLER

Influenza A: H1N1 ve H3N2 gibi alt tipleri bulunan Influenza A virüsü; öksürük, hapşırıkla ortama yayılan damlacıklar yoluyla çok hızlı, çok kolay bulaşıyor. Domuz, at, kuş ve deniz memelilerinin yanı sıra insanlarda da hastalık yapabiliyor.

Influenza B: Sadece insanlarda hastalık yapıyor. Özellikle de okula giden çocuklarda sık görülmekte olan Influenza B, Influenza A'ya göre kısmen daha hafif seyirli.

GRİP AŞISINDA BU HURAFELERE DİKKAT!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Kuşoğlu, CDC ( Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi) grip aşıları ile ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıralıyor:

Grip aşısı grip yapar!

Toplumda 'aşı olduktan sonra grip olunur' diye yanlış bir kanı var. Grip aşısı cansız denilen inaktif virüslerden üretiliyor yani hastalık yapma özelliği yok. Sadece bağışıklık sistemini harekete geçirip vücudun hastalığa karşı hazırlıklı olmasını sağlıyor. Bu arada grip aşısı olunsa da olası diğer influenza virüsleri veya başka virüsler solunum yolu enfeksiyonu yapabiliyor. Ayrıca aşı sağlıklı kişilerde yüzde 40-60 civarında etkili olacağından aşıya rağmen grip olunabilir.

Aşı için geç kaldım!

Grip aşısı mevsimi Ekim–Kasım ayları olmakla birlikte sonraki aylarda da aşı yapılabiliyor. Ancak erken yapılırsa aşı daha erken koruyuculuk sağlayacağından etkisi artıyor. Yani aşı için geç kalındı kaygısı olmamalı.

Sağlıklı kişilerin aşı yaptırmasına gerek yoktur!

Yanlış bir düşünce çünkü toplumda yaşlılar, çocuklar ve hastalıklar için riskli kişiler olduğu unutulmamalı. Bu nedenle sağlıklı kişiler de grip olmamalı ve çevresine virüs bulaştırmamalı. Bunun da en etkin yolu aşılanmaktan geçiyor.

Grip aşısının yan etkileri fazla!

Toplumda çok yaygın olan yanlış inanışlardan biri de, grip aşısının yan etkilerinin fazla olduğu. Oysa her aşının yaptığı kadar; aşı yerinde kol ağrısı ve hafif ateş dışında yan etkisi yok. Grip aşısı tavuk yumurtası kullanılarak üretildiğinden yumurta alerjisi olan kişilere yapılmıyor ancak yumurta alerjisi nedeniyle sadece cilt döküntüsü varsa aşı engel değil. Buna karşın solunum sıkıntısı veya anjioödem gibi sistemik etki yapan alerjik reasiyonlarda aşı uygulanmamalı.

Geçen sene oldum, bu sene gerek yok!

Daha önce grip aşısı olmak bu yıl için koruyucu olmuyor. Virüsün her sene genetik yapısını değiştirme özelliği nedeniyle yeni aşılar yapıldığından, kişiler her sene grip aşısı olmalı.

GRİP AŞISI OLMALARI ÖNERİLEN RİSK GRUPLARI

Çocuklar (özellikle 5 yaş altı)

65 yaş üzerindekiler (her yıl grip aşısı, beş yılda bir de zatürre aşısı yaptırılmalı)

Kanser tedavisi görenler

Kortizon tedavisi alanlar

AIDS hastaları

Astım, KOAH, kistik fibroz ve diğer kronik akciğer hastaları olanlar

Kronik böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar

Diyabet hastaları

Vücut kitle indeksi 40 üzerine olan obez kişiler

Nörolojik hastalığı olanlar (beyin, sinir ve kas hastalıkları olanlar)

6 ay-18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin kullananlar

Orak hücreli anemi gibi kan hastalığı olan kişiler

Sağlık çalışanları

Bakımevi ve huzurevinde kalan yaşlılar

Hamileler grip aşısından çekiniyor ancak gebeliğin her döneminde grip aşısı olunabilir.