Grip nasıl geçer Grip nedir ne iyi gelir? Sorularını grip hastaları araştırıyor. Grip bilindiği üzere salgın bir hastalıktır ve genellikle kış aylarında sıkça görülür. Grip, öksürük ve hapşırık ile yayılan bulaşıcı bir viral hastalıktır, genellikle yüksek ateş ve ağrı ile birlikte seyreder. Genellikle bir hafta içinde geçer ancak bazı durumlarda ölümcül olabilecek boyutlarda tehlikeli olabilir. Vatandaşlar sık sık ‘’Grip belirtileri nelerdir?’’ ‘’ Grip nedir?’’ ‘’ Grip nasıl geçer?’’ sorularını internetten sorguluyor. Grip belirtileri şiddetliyse, toparlanacağınıza daha da kötüye gidiyorsanız, ateşiniz düşmüyorsa mutlaka hekime başvurun. Grip gibi başlayan ve başka bir hastalığa dönüşen bir duruma girmiş olabilirsiniz. Eğer bu belirtilerden herhangi biri varsa, hemen bir doktora görünün. İşte merak edilen Grip nasıl geçer Grip nedir ne iyi gelir? Soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır.

Grip nasıl çabuk geçer?

Grip bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle belirtiler ortaya çıkmadan bir gün öncesinden başlayarak bir hafta sonrasına kadar hastalar, gribi, bulaştırabilir.

Toplu yerlerde ve kapalı ortamlarda bulunan kişilerde hastalığı almak kolaylaşır. Hastalık kişiden kişiye solunum yolu ile geçer. Hastalığa yakalanmış kişinin hapşırma veya öksürme ile havaya verdiği su damlacıklarının içindeki virüsün sağlıklı kişi tarafından solunması ile bulaşır. Su damlacıkları iki saat boyunca havada kalabilir ve insanlara hastalığı bulaştırabilir.

* Grip salgın halinde iken bol bol sarımsak yenmeli, evde gripli biri varsa odasının bir köşesine soyulmuş sarımsak konması hastalığın bulaşmasını engellemek için bir önlemdir.

* Ekmek üstüne dilimlenerek yenen bolca soğan, bedeni zararlı maddelerden arındırır ve sinir sistemini güçlendirir.

* Bol bol C vitamini yönünden zengin olan portakal, mandalina, greyfurt ve limon yenmelidir.

* Muz haşlaması yapılıp suyu içilir. Ayrıca bolca muz yemek de faydalıdır.

* İki çay kaşığı çiğ kahve, bir yumurtanın sarısı ile karıştırılarak içine bir tatlı kaşığı limonun suyu ilave edilir. Bu karışımı hap haline getirerek yutun. Gribinize iyi geldiğini göreceksiniz.

* Adaçayı, gargara yapılarak içilir.

* 1 kilo suyun içine 30 gram çuha çiçeği kökü atılır ve haşlanır. Süzülerek ılık ılık günde 3 bardak içilir.

* 1 kilo suda 50 lavanta çiçeği haşlanır. Süzülerek çay gibi içilir.

* 1 kilo suda 10 gram kuru incir, 10 gram kuru üzüm haşlanır. İçine 5 tane muz ezilip konur. Hastalık geçene kadar bu karışımdan yemeye devam edilir.

TERLEMEK

Vücudunuz terlediğinde grip ile daha kolay savaşır. Bu nedenle doğal yollarla terlemenizi sağlayacaklar sıvı içecekler içip uyumak gribi kolay bir şekilde atlatmanızı sağlayacaktır. Nane ve limon karışımı bir şeyler yaptıktan sonra içip yatağa girmeniz hemen terlemenize ve vücudunuzun griple hızlı bir şekilde savaşmasına neden olur. Bunun dışında aşağıdakilerden bazılarını da içebilirsiniz;

Ada çayı

Kuşburnu çayı

Zencefil çayı

Limonlu sıcak su

Bunların dışında çorba çeşitleri de içebilirsiniz. Çorba içmek yine terlemenize yardımcı olacaktır. Özellikle tarhana çorbası içmek gripten kolay ve çabuk bir şekilde kurtulmanızı sağlayacaktır.

MEYVE VE SEBZE YEMEK

İçerisinde C vitamini bulunduran meyve ve sebzeleri yemek vücudunuzun grip ile savaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu da gribi çabuk atlamanızı sağlayacaktır. İçerisinde C vitamini bulunduran meyve ve sebzeleri hemen hemen herkes bilir ve tüketir.

Mandalina

Portakal

Greyfurt

Kuşburnu

Kivi

Kayısı

Çilek

Kırmızı biber

Mango

Bu meyve ve sebzelerin içinde en fazla C vitamini bulunduran kuşburnudur. 100 gram bir kuşburnunun içinde 1000 mg ile 1500 mg arası C vitamini bulunmaktadır. 100 gram bir mandalina da sadece 30 mg C vitamini bulunur.

MEYVE SUYU İÇMEK

İçerisinde C vitamini bulunduran meyvelerin suyunu sıkıp içerek vücudunuzun gribi kolay atlatmasını sağlayabilirsiniz. Vücuda sıvı olarak alınan şeylerin sindirimi daha kolaydır. Dolayısıyla sıvı olarak C vitamini tüketirseniz daha kolay sindirirsiniz ve vücudunuzun gribi atlatmasına daha kolay yardımcı olursunuz.

Gribe iyi gelen bitki çayları ve besinler

Gribe iyi gelen çaylar her ne kadar antioksidanlar, vücudu güçlendiren vitamin ve mineraller ihtiva etse de içerdiği etken maddeler bazı yan etkilere neden olabilir. Bu sebeple gribe iyi gelen bitkisel çayları içeriğini incelemeden ve yüksek dozlarda tüketmeyiniz. Grip tedavinizde düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız veya gebelik-emzirme dönemindeyseniz herhangi bir bitkisel ürün takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bitki çayları öncelikle gribin belirtilerini gidermek için kullanılmaktadır. Zencefil, okaliptüs, nane ve mate çayları gribin semptomlarını gidermekte etkili olan etken maddelere sahiptir.

Gribe iyi gelen bitki çayı: zencefil çayı

Taze veya kuru zencefil kullanarak hazırlayabileceğiniz, zencefil çayı, göğüs tıkanıklığını açmak ve grip ile bağlantılı burun akıntısını hafifletmek için kullanabileceğiniz en ideal çaydır. Zencefil çayı ayrıca:kronik ağrıları azaltır, solunum yollarını açar, alerjik reaksiyonları azaltır, kan dolaşımını güçlendirir, boğaz ağrısına iyi gelir, terlemeyi arttırarak ateşi düşürür.

Grip nedir? Grip konusunda ne zaman doktora gitmeliyim?

Grip, öksürük ve hapşırık ile yayılan bulaşıcı bir viral hastalıktır, genellikle yüksek ateş ve ağrı ile birlikte seyreder.

Belirtiler şiddetliyse, toparlanacağınıza daha da kötüye gidiyorsanız, ateşiniz düşmüyorsa mutlaka hekime başvurun. Grip gibi başlayan ve başka bir hastalığa dönüşen bir duruma girmiş olabilirsiniz. Eğer bu belirtilerden herhangi biri varsa, hemen bir doktora görünün:

Nefes alma zorluğu

Kalıcı ateş

Kusma

Ağrılı yutma

Kalıcı öksürük

Kalıcı tıkanıklık ve baş ağrısı