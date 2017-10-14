Grip tedavisinde antibiyotik kullanılmalı mı?
Uzmanlar, grip tedavisinde antibiyotik kullanımının yanlış olduğunu söyledi.
Ülke genelinde havaların soğumaya başladığını, bu süreçte solunum yolu hastalıklarının daha sık görülmeye başladığını anlatan uzman "Şimdilerde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları sık görülüyor.
Havalandırması iyi yapılmayan kapalı ve toplu kullanım alanlarında vakit geçirmek bir nedendir" dedi.
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