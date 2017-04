Gün içinde enerjinizi arttıracak 4 tüyo

Kısa ama sık molalar verin

İş yerinde uzun saatler geçirenlerdenseniz, gün sonuna doğru enerjinizin düşmesi çok normal. Arka arkaya içilen kahveler, ne yazık ki yorgunluğa bir çözüm değil. Verdiğiniz molaları daha kısa sürelerde daha sık bir hale getirdiğiniz zaman, hem odağınızı geri kazanacaksınız hem de temiz hava sizi dinçleştirecek ve ağırlaşan göz kapaklarınızı kaldıracak.

Her gün giydiğiniz renklerde değişiklik yapın

Çoğumuz şehir hayatının içindeki düzene bir şekilde kendimizi kaptırıyoruz ve eğlenceli ruh hallerimizi ve renklerimizi bastırıyor ya da gizliyoruz. Hazır bahar da geliyorken siyahlarınızdan ve grilerinizden kurtulun. Eğer koyu renklerinizden hiç vazgeçemiyorsanız, sarı ya da turuncu renkte bir aksesuardan zarar gelmez. Göreceksiniz gün içinde insanlara yansıttığınız olumlu enerjinin geri dönüşlerini mutlaka alacaksınız.

Yeni kokular keşfedin

Koku hafızası çoğu duyunun hafızasından çok daha kuvvetli. Size güzel anılarınızı, güzel zamanları ya da şahit olduğunuz benzersiz manzaraları hatırlatan kokuları, ofisinizde ve evinizde kullanın. Eğer hiçbir koku bulamıyorsanız, ferah bir lavanta kokusu sizi bir anda Fransa’nın lavanta bahçelerine götürebilir…

Düzenli olarak C vitamini alın

C vitaminini kolayca alabileceğiniz pek çok besin var ama eğer gün içinde onları almayı her seferinde unutuyorsanız, her sabah kahvaltıdan sonra düzenli olarak C vitamini takviyesi alabilirsiniz. Böylelikle gün içinde yaşayacağınız enerji düşüşüne engel olabilirsiniz.