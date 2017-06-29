Güneş yanığını geçirecek 8 doğal yöntem

Güneş yanığı güneşe uzun süre maruz kalınca veya ultraviole ışık kaynağından etkilenince meydana gelir. Semptomları yanık sonra 24 ile 48 saat arasında fazlalaşır ve devamında kademeli olarak azalır.

Ama azalmayı doğal seyre bırakmaktansa yanık acısının önüne geçmeye yönelik yapılabilecek güneş yanığına karşı doğal tedavi yöntemleri var.

BOL SU İÇİN

Güneş yanığı olduğunda, normalde olduğu gibi, bol miktarda su tüketmeye özen göstermelisiniz. Güneş yanığı olunduğunda cilt gerilir ve susuz kalır. Bu da toparlanma sürecini uzatır.

YULAF ÖZLÜ ÜRÜNLER KULLANIN

Yanık olan bölgeyi su ile ıslattıktan sonra yulaflı banyo ürünlerinden sürülebilir.

SOĞUK VE NEMLİ BEZ

Yanık olan bölgeye, gün içinde birkaç defa olacak şekilde, soğuk ve nemli bezler koyup bekletebilirsiniz. Acının hafiflemesini sağlayacaktır.

SU TOPLAMALARINA DİKKAT

Cilt su topladığında kesinlikle ellenmemeli, kendi kendine geçmesi beklenmeli. Özellikle su toplanmış bölgelerde enfeksiyon riski fazla olacağından bu bölgelere daha çok özen göstermek gerekir.

GELENEKSEL TEDAVİ: YOĞURT

En bilinen yöntemdir. Soğuk yoğurt yanık bölgeye sürüldüğünde acı ve Ağrıyı azaltır.

ALOE VERA MUCİZESİ

Aloe Vera cilt için bir mucize. Güneş yanığına karşı çok etkili bir bitkisel çözümdür. Uygulandığı bölgeye hızlı bir şekilde etki ederek tamir eder.

DOĞANIN ŞİFA DEPOSU: ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağını cilde sürmek yanığa çok iyi gelen bir başka doğal yöntem.

SALLAMA ÇAY POŞETİ

Siyah çay poşetlerini veya demini güneş yanığı olan bölgeye koyun. Hem ağrı hem de yanma hissi azalacaktır.