Hacamat üniversitede ders olacak

Sağlık Bakanlığı, Anadolu medeniyetlerinin biriktirdiği ve bugüne kadar taşınan geleneksel tıbbı yeniden canlandırıyor. Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığıyla “Anadolu Tıbbı”nı Türkiye’de ve dünyada yaygınlaştırmak için İstanbul’da 19-22 Nisan’da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kongresi gerçekleştirecek.

YÖK İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Eğitimini aldığı takdirde aile hekimlerinin geleneksel tıp uygulaması yapabileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Bizim denetimimizde aile hekimleri bu uygulamayı yapabilir. Bütün Türkiye’de bu uygulama hekim üzerinde oturtulmuştur” dedi. Geleneksel eğitimi bilimle buluşturup insanların hizmetine sunmayı istediklerini belirten Demircan, “Tıp eğitiminde de bunların ders olarak okutulması düşünülüyor. YÖK ile görüşüyoruz, ileride dersler konulacak” diye konuştu. “Modern tıp ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp, birbirinin rakibi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır” diyen Demircan “Geleneksel tıp, tarihin başından beri vardır. Modern tıp son dönemdeki gelişmeler sayesinde oluşmuştur. Bilim bunları birleştirmesi gerekir. Vatandaşımız bizden ruhsat almamış kimseye bu uygulamayı yaptırmaması lazım. Ruhsatsız, yetkisiz sağlık uygulaması suç, 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. Bugüne kadar 20 merdiven altı uygulamaya ceza verildi. Bunlardan üçü hapis cezasına çarptırıldı. Konunun takipçisiyiz” açıklamasında bulundu.