Hamilelere ‘Kurban’ uyarısı

Kurban Bayramı ile birlikte et tüketimi artıyor. Sağlıklı normal bir birey için bile aşırı et tüketimi vücudu yoran bir durum. Peki hamileler nasıl beslenmeli? Kurban eti tüketebilirler mi? Sürekli yedirilmek istenen hamileler bayramı sağlıklı bir şekilde nasıl geçirebilir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.Taşdemir, merak edilen soruları yanıtladı.

Az pişmiş eti yemeyin

"Et çok pişirilmemelidir, üzerinde kahverengi bir tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Çok pişerse protein ve folik asit kaybı olur. Hamileler günde 100-120 gramdan fazla kurban eti tüketilmemelidir. Çiğ veya az pişmiş tüketilirse bazı parazitler ve virütik hastalıklar (toxoplazma, brucella, tenya, salmonella vb.) bulaşabilir.

Çay yerine maden suyu, baklava yerine sütlü tatlı

Bayram boyunca artan ziyaretler yeme-içme düzenini de bozar. İkramlara 'hayır' diyebilmeli, çay, kahve yerine doğal ve katkı maddesi içermeyen ıhlamur, kuşburnu, papatya gibi bitki çayları tercih etmelisiniz. Eğer bu bitki çayları yoksa su ya da maden suyu içebilirsiniz. İkram edilen hamur işleri, baklava ve çikolatalar yerine de sütlü tatlılar tüketilmeli.