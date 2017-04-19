Hastane personeline 'hoşgörülü davranma' eğitimi verilecek

Erzurum Kamu Hastaneler Birliğince (KHB), Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) personellerine "Sağlıklı İletişim, Davranış ve Stres Yönetimi" eğitimi verildi.

Eğitimde konuşan Uluat, stresin çalışma yaşamında üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Bilgi çağına geçişin hızlanması, yenilik ve değişimin her alanda var olan sistemlerin yapı ve yönetim biçimlerini etkilemesi gibi faktörlerin iş yaşamını derinden etkilediğine dikkati çeken Uluat, "Stres, başa çıkılması ve yönetilmesi gereken bir süreç olarak görülmektedir. Bu çalışmada, iş yaşamında stres kaynakları ortaya çıkardığı sorunlar ve başa çıkma yöntemleri örgütsel düzeyde teorik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır." dedi.

Uluat, iletişimin anne karnında başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları aynı amaç için çalışır, o da sağlıktır. Aynı amaç doğrultusunda çalışan kişilerin empati yaparak daha hoşgörülü davranması ve hastalarla daha iyi iletişim kurması gerekmektedir. İnsan sağlığı her şeyin başında gelir. İnsanın hayatı boyunca devam eden bir gerçeği de strestir."

Sağlıklı iletişimin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler paylaşan Uluat, iletişim ve empati kurabilmenin önemini aktardı.

BEAH'ta 2 gün süren eğitim programı sonrası Uluat'a hastane yöneticisi Doç. Dr. Enbiya Aksakal tarafından teşekkür plaketi verildi.