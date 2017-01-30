Hepimiz o kısmını çöpe atıyoruz ama...

Muz kabukları tamamen yenilebiliyor ve oldukça sağlıklı. Asya ülkelerinde tüketilen muz kabuğu, beslenme açısından da oldukça önemli.

2011'de yapılan bir araştırmaya göre muz kabukları içme suyunu saflaştırıyor. Uzmanlar ekstra besin kaynağı için muz kabuğunu pişirerek yemeyi öneriyor.

Natural Living Ideas sitesine göre, muz kabuğu şu şekilde değerlendirilebilir:

- Muz kabuğundan muz sirkesi yapabilirsiniz

- Etin yumuşak ve ıslak pişmesini istiyorsanız, eti muz kabuğu üzerinde pişirebilirsiniz

- Muz kabuğunu çiçeklerin suyunun içerisinde bekletirseniz, çiçekleriniz daha sağlıklı ve güçlü olacaktır.

Muz sirkesi tarifi:

4 adet orta büyüklükte muz

1 fincan zeytin yaprağı

1 fincan Ginkgo Biloba

1 çay bardağı sirke

1 çk kaya tuzu

4 lt içmelik su

Hazırlanışı:

Cam kavanozun içerisine yıkanan tüm muzları ikiye bölerek kabuklarıyla ezerek atalım. Daha sonra Alzheimer rahatsızlığına çok iyi gelen Ginkgo Biloba yapraklarını ilave edelim. Ardından üzerine zeytin yapraklarını ilave edelim. Her iki yaprağında kavanozun içerisine kırarak ve ezerek koyalım. Daha sonra su karışımını üzerine aktaralım.

Son olarak üzerine kaya tuzu ve mayalanması sirkeyi ekleyelim. Daha sonra ağzını sıkıca kapatarak serin bir yerde 15-20 gün kadar bekletip belirli aralıklarla karıştırıp süzerek sabah bir fincan akşam bir fincan içelim. Bu sirkenin bir diğer faydası depresyona giren kişilerin rahatlamasına yardımcı olmaktır.

Kaynak: Business Insider