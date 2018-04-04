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Her sabah poğaça yemek 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücuda eklemektir

Bir tane poğaçanın 450 kalori olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yerine poğaça alanlara önerilerde bulundu.

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Uzman “Eğer 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza eklemiş olacaksınız. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor” dedi.
 
Uzman, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yerine poğaça alanlara uyarılarda bulundu.
 
BİR TANE POĞAÇA İÇİN 7 BİN 500 ADIM ATMAK GEREKİYOR
Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen uzman, “Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte. Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var. Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz. Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız. Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Vücudumuzun bir tane poğaçayı yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor” dedi.

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