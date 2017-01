"Her yıl 2 bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor"

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tıbbi ve yetişmiş sağlık personeli açısından dünya standartlarında bir deneyime sahip olduğunu, devletin de vatandaşın sağlığına kavuşması için her türlü olanağı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin tüm bu gelişmelere karşın organ bağışında gelişmiş ülkelere göre çok geride olduğunu ifade eden Kahveci, şöyle konuştu: "İstatistiklere göre, beyin ölümü tespit edilen her 4 vakadan sadece birinin organları bağışlanıyor. Toplumsal duyarlılığın yeterli düzeyde olmaması nedeniyle aileler organ bağışına izin vermiyor. Bu nedenledir ki Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin kişi uygun organ bulamadığı ve nakil olamadığı için hayatını kaybediyor. Burada vatandaşımızı organ bağışına davet ediyoruz. Organlarınız toprak olmasın yeni bedenlerde hayat bulsun, filizlensin. Organ bağışının artırılması noktasında 7'den 77'ye toplumdaki her bireye görev düşmektedir. Toplumun yapı taşı ailedir. Özellikle aileler bu konuyu sık sık ele almalıdır. Aynı şekilde eğitim kurumlarında öğretmenlerimiz, bu konuda daha duyarlı olup her fırsatta öğrencilere bu yönde eğitimler vermelidir."

- "Fransa'daki uygulama diğer ülkelere örnek olacak"

Kahveci, Fransa'da, yeni yılın başlamasıyla "otomatik organ bağışı" uygulamasına geçilmesini de değerlendirdi.

Düzenlemenin dünyadaki diğer ülkelere örnek bir uygulama olacağını aktaran Kahveci, "Nakledilmek üzere temin edilecek organ sayısını artıracağı kuşkusuzdur. Türkiye'de de buna benzer bir düzenlemenin nakil sayısını iki kat artıracağını düşünüyoruz. Bunun için 2238 sayılı yasada belli değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.

- "Organ bağışındaki yetersizliğin en önemli nedeni bilgisizlik"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı da "Gelişmiş ülkelerde organ vericilerin yüzde 80'i kadavra, yüzde 20'si canlı kaynaklıdır. Türkiye'de tam tersine organ vericilerin yüzde 75'i canlı, yüzde 25'i kadavra kaynaklıdır." dedi.

Türkiye'de dini inanç, ırk, yaş, gelir, eğitim ve cinsiyet gibi özelliklerin organ bağışı kararını etkileyen faktörler olarak karşılarına çıktığını belirten Taşçı, şöyle devam etti: "Organ bağışlayanların genç, iyi eğitimli ve yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip kişiler olduklarını da özellikle belirtmek istiyorum. Bağış yapan kişinin ailesinin aldığı tutum çoğu zaman bu bağışı olanaksız hale getirebiliyor. Ülkemizde kadavradan organ bağışının yetersizliğinin en önemli nedeninin organ bağışıyla ilgili bilgisizlik olduğunu söyleyebilirim. Kamuoyunun konunun taraflarınca sürekli aydınlatılması gerekiyor. Toplumumuza organ bağışını, dinimizin ve bütün semavi dinlerin desteklediğini iyi anlatmamız gerekiyor."

Taşçı, organların insan bedeni öldükten sonra bir işlevinin bulunmadığını, bağışlandığında ise bir hayatın kurtarılabileceğini dile getirerek, bu konuda sağlık çalışanlarının da eğitilmesinin önemine değindi.

"Halkımızdan da uygun şekilde talep yapıldığında bağış oranı yükseliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak özellikle hekimler, sağlık müdürleri ve yoğun bakım çalışanlarının organ nakil talebi konusunda eğitilmesi noktasında çalışmalara başladık." diyen Taşçı, sözlerini şöyle tamamladı: "Fransa'da yeni yılın başlamasıyla 'otomatik organ bağışı' uygulamasına geçildi. Artık ülkemizin de bir an önce organ bağışı konusundaki tabuları kırıp, özellikle kadavradan bağış noktasında dünya standartlarını yakalaması, hatta üzerine çıkması gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak organ naklinde gerek başarı ortalamasının sürekli yükselmesi, gerek bağışçı oranının gelişmiş ülke seviyelerine çıkması için konunun tüm taraflarıyla elimizi taşın altına koyacak ve organ beklerken yapılan tedavi ve yoğun bakım giderleri için her yıl yapılan yaklaşık 4,5 milyar dolar harcamayı minimize oranlara çekeceğiz."