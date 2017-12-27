Hindi etini sadece yılbaşında değil tüm yıl tüketin

Her yılbaşı zamanı hindi, çeşit çeşit tariflerle gündeme geliyor. Ancak bir süreliğine popüler olan bu zengin besin kaynağı, sene boyunca ülkemizde yeteri kadar tüketilmiyor. İnsan sağlığı için içerdiği vitamin ve minerallerle birçok protein kaynağından daha yararlı olan hindi eti, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor ve mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyor. Hindi etinin faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ezgi Mumcu anlattı.

DÜŞÜK YAĞ ORANIYLA KALP DOSTU

Özellikle yılbaşı sofralarında birinci sırada yer alan hindi eti; insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Hem yağ hem de kolesterol açısından diğer etlerden daha düşük içeriğe sahipken, tavuk ve sığır etinden daha fazla protein içeren daha ekonomik bir protein kaynağıdır. Hindi eti düşük yağ oranıyla kalbin dostudur. Yani hindi etinde bulunan yağ, kırmızı etteki yağın yarısı kadardır. Bu nedenle, hindi etinin günlük yaşamda da sofralarda sıklıkla yer alması gerekmektedir. Sodyum içeriğinin düşük olması diyetler içinde hindi etini uygun kılmaktadır.

ZİHNİ GÜÇLENDİRİYOR, KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Hindi eti, besini mevcut enerjiye dönüştürmeyi kolaylaştıran vitaminler ve mineraller açısından son derece zengindir. Zihni güçlendiren, ayrıca sinir sistemi işlevleri açısından önemli olan niasin (B3 vitamini), bağışıklık sisteminin sağlığı için gerekli olan B6 vitamini içermektedir. Demir mineralinden de oldukça zengindir ve kansızlığa karşı düşük kolesterol oranıyla sağlıklı bir seçenektir. Magnezyum, kalsiyum ve çinko mineralleri bu sağlıklı besin kaynağında bulunmaktadır. Fosfor da yine hindi etinde bol bulunan, kemik ve diş oluşumunda çok önemli ve yararlı bir mineraldir. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor

Hindi eti, selenyum da ihtiva etmektedir. Selenyum tiroit bezinin çalışmasını ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlamaktadır. Zengin bir protein kaynağı olan hindi eti, insan sağlığı açısından çok faydalıdır. Aynı zamanda doğal bir aminoasit olan triptofan kaynağıdır. İnsan vücudunun üretemediği bu aminoasit serotonin adı verilen mutluluk hormonunun salınımını uyarmakta ve de uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır.

VÜCUT YAŞLANMASINI GECİKTİRİYOR

Bir porsiyon hindi eti günlük tavsiye edilen folik asit (B9) ihtiyacını büyük oranda karşılayabilmektedir. Hamileler için çok önemlidir ve anne karnındaki bebekleri doğum sakatlıklarına karşı korumaktadır. Yine bir porsiyon hindi eti kişilerin günlük B12 ihtiyacını karşılayabilmektedir. B12 vitamini hücre gelişimi ve kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını sağlayarak kansızlığın önlemektedir. Güçlü bir antioksidandır ve yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirmektedir.