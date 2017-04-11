Hiperaktiflik iş hayatında avantaj sağlıyor

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olan kişilerde görülen; sabırsızlık, ilgi duyulan konuya aşırı odaklanma, hareketlilik vb. belirtiler başarılı bir girişimci olmalarını kolaylaştırıyor. Psikiyatrist Dr. Elif Mutlu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun iş yaşamında sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

Dikkat eksikliği ve hiparaktivite bozukluğunun (DEHB), okul çağındaki çocuklarda sıkça gündeme gelen bir sorun olduğunu dile getiren Dr. Mutlu, “DEHB olan çocukların önemli bir bölümünde erişkinlikte de bu bozukluk görülür. Üstelik çeşitli bağımlılıklar, depresyon, kaygı bozuklukları gibi durumlar erişkin dönemde DEHB olan bireylerde daha sık görülür” dedi.

Zorlayıcı sonuçlarına rağmen DEHB’nin iş yaşamında bazı avantajlar yarattığına dikkat çeken Dr. Mutlu, o avantajlar konusunda ise şönları söyledi:

“DEHB; dürtüsellik, sabırsızlık, ilgi duyulan konuya aşırı odaklanma, hareketlilik, yenilik arayışı gibi bazı belirtiler içerir. Araştırmalar, DEHB’nin girişimcilik için olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. İlk bakışta DEHB’nin; zayıf konsantrasyon, hiperaktivite ve kendini yönetmede zorluklar gibi semptomlarının iş performansını olumsuz etkilediği düşünülse de başarılı girişimcilerin sıklıkla DEHB belirtileri sergilediklerini gözlemlenmektedir. A.B.D Syracuse Üniveristesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; kendi işlerini kurmuş bir grup girişimcinin özgeçmişleri, kariyerleri ve DEHB belirtileri incelendiğinde bu rahatsızlığın iş hayatına girme kararları ve girişimcilikleri üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur.

DÜRTÜSELLİK, KAYGILANMADAN HAREKETE GEÇMELERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi(DHEB) olan kişiler yeterince ilgilerini çekmeyen konularda isteksiz olurlar. Yani diğer bir deyişle sabırsız ve dürtüsel kişilerdir. Bir önceki iş yerinde yaşanan sıkıntıya tahammül edemeyip işten ayrılma ve kendi işini kurmaya karar verme gibi kararlarda DEHB’nin bu özellikleri etkili görünmektedir. DEHB’li kişilerin kendi işlerini kurduğunda, stresli olabilecek bazı durumlarda gayet iyi performans gösterdikleri görülmektedir. Dürtüsellik, beklenmedik durumlarda kaygılanmadan harekete geçmeleri konusunda avantaj sağlamaktadır. Nitekim hızlı karar vermek, kriz durumlarında önemli bir etkendir.

RUTİN İŞLERDEN ÇABUK SIKILIYORLAR

Girişimcilikte bir başka önemli faktör de yeni deneyimler yaşama hevesi ve risk alma eğilimidir. DEHB bu açıdan da avantajlar sunar. Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken bir dezavantajı da hatırlamak gerekir: DEHB olan kişiler, muhasebe kayıtları tutmak gibi dikkat ve sabır gerektiren kritik görevlerde sorun yaşamaktadırlar. DEHB’den kaynaklanan özellikleri, kendi işlerini geliştirme konusunda işe yaramaktadır ancak rutine dönüşen işlerde durum tam tersi gibi görünmektedir.

AŞIRI ODAKLANMA İŞ YAŞAMLARINDA AVANTAJ SAĞLIYOR

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olan kişiler ilgilerini gerçekten çeken bir konuda, aşırı odaklanma olarak bilinen alışılmadık düzeyde konsantrasyon gösterirler. Bu aşırı odaklanma ve ısrarcılık, rekabet konusunda DEHB’li kişilere avantaj sağlamakta ve bu kişilerin konuda uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktadır.

HİPERAKTİF GİRİŞİMCİLER İŞ YÜKÜNDEN ÇOK ETKİLENMİYOR

Fiziksel hareketlilik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olanların bir başka önemli özelliğidir. Girişimci kişiler, hiperaktiviteyi iş yüküne yakıt sağlamak için kullanabilmektedir. Enerji düzeyleri tüm gün aynı kalmadığı için, kendi işlerini yürütmeleri sayesinde çalışma saatlerini ayarlayabilirler.

LİDERLİKTE ÖN PLANDALAR

Ekonomi dünyası açısından girişimcilik kararları büyük oranda mantık ve somut verilere dayalı gibi gözükse de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olan girişimcilerin karar verme ve mantık zincirleri incelendiğinde; dürtüsellik, risk alma, hızlı karar vermek, aşırı çalışmak ve hiperaktivite gibi hastalık belirtilerinin başarıda etkili olduğu görülmektedir. Belirsiz durumlarda içgüdüsel kararlar vermeleri işe yarayabilmektedir. DEHB yıkıcı sonuçlara yol açabilen bir klinik problemdir ancak bazı özellikleri nedeniyle girişimcilikte ve liderlikte ciddi avantajlar sağlayabilir. DEHB olan kişilerin kariyer planlarını yaparken bu özelliklerini dikkate almaları önemli olacaktır.”