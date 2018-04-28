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İdeal doğumun şifresi sabır

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri’nde konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, “Günümüzde doğumu daha acısız hale getirmek artık doktorlara verilmiş kutsal bir görev. Asırlardır doğum esnasında kadının en büyük destekçisi olan ebeler ise sistemin dışında, mesleki becerilerinden yoksun kalmış durumdalar” dedi.

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Bir anne için doğumun her anının farkında olmanın paha biçilemez bir tecrübe olduğunu dile getiren  Dr. Esra Albayrak “Doğumda hekimin rolü riskli durumlara müdahale etmek iken ebelerin rolü sabır ve sükunetli halleri ile doğum eyleminin gerçekleşmesini beklemektir. Beklemek kelimesini bilinçli tercih ettiğimi ifade etmek isterim. Zira gerçek bir ebe; doğum un kendiliğinden gelişen bir süreç olduğunu bilir ve sabırla bekler. Gebenin ve etrafındakilerin sürecin normal olduğu konusunda rahatlamasına yardımcı olur” açıklamasında bulundu. 

Albayrak, “Gebenin sırtını sıvazlayarak ağrıları hafifletebilen ebelerin, doğum hakkında anlatacaklarına daha fazla kulak vermeliyiz. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum, gerçek bir ebe desteği ile gerçekleşen üçüncü doğumum eşsiz bir tecrübeydi. Doğumun her safhasını en içgüdüsel haliyle yaşadım” diye konuştu.

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