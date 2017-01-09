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İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor

Kanadalı bilim adamları, iki dil bilen ileri yaşlardakilerin beyin fonksiyonlarının tek dil konuşanlara oranla daha etkin çalıştığını ortaya koydu.

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Sonuçları Journal of Neurolinguistics'de yayımlanan araştırmaya göre, iki dil bilmek ileri yaşlarda bir görevi yerine getirmek için beynin farklı yöntemler kullanarak daha etkin çalışmasını sağlıyor.
 
Montreal Üniversitesinden Dr Ana Ines Ansaldo liderliğindeki ekibin tek ve çift dil bilen yaşlılardan oluşan iki ayrı grup üzerinde yaptığı çalışmada, katılımcılardan mekansal bilgileri gözardı ederek, yalnızca görsellere dayalı bir görevi yerine getirmeleri istendi. Bu sırada iki grubun beyin fonksiyonları arasındaki iletişim ağı karşılaştırıldı.
 
Araştırmada, tek dil bilen grupta yer alan katılımcıların, verilen görevi yerine getirirken beyin fonksiyonlarının daha geniş çaplı bir çevrimden yararlandığı, çift dil konuşan gruptakilerin kullandığı ağın ise daha dar olduğu tespit edildi.
 
Bulgunun, iki dil konuşanların beyin fonksiyonlarını daha verimli ve tasarruflu kullandığını ortaya koyduğunu vurgulayan Ansaldo, "Çift dil bilenlerde beyin, yalnızca uzmanlaşmış birimlerini kullanarak daha az bölgeyi meşgul ediyor." dedi.
 
Ansaldo, iki dil bilen kişilerde beynin bir görevi yerine getirirken yalnızca ilgili bilgileri seçmede uzman haline geldiğini sözlerine ekledi.

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