İnmeye karşı kök hücre

Şimdiye kadar felç, körlük ve diyabet gibi hastalıklarda kullanılan kök hücre tedavisi, kalp krizi ve inmeyi de iyileştirebiliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’li Athersys Inc ve Avustralyalı Mesoblast şirketleri, yeni yöntemle yüzlerce hastanın inme sorununu 36 saatte tedavi etti. 1.2 milyar hücreyi damar içine (intravenöz) akıtabilen yöntem sayesinde beyinde felce yol açan anevrizmalar da iyileştiriliyor.