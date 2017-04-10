İşitme engelliler için işaret dili ile polis marşı okudu
Polis memuru, işitme engelliler için işaret dili ile polis marşı okudu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle bir Türk bayan polis memuru, işitme engelliler için işaret dili ile polis marşı okudu. Video sosyal medya üzerinde çok tık alırken binlerce yoruma sebep oldu.
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