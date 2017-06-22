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Islak çorap giymenin ilginç faydası

İlginç tedavi yöntemlerinden biri olan ıslak çorap giymenin sağlığa inanılmaz faydası...

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Mevsim geçişlerinde etkili olan soğuk algınlığı problemleri, özellikle ani hava değişimleriyle ortaya çıkıyor. Bazen bitkisel bazen ilaç tedavisi uygulanan soğuk algınlığı için bazen de şaşırtan tedavi yöntemleri  ortaya çıkıyor.
 
Bunlardan biri de ıslak çorap ile uyumak. Bu yöntemle çoraplarınızı sıcak suyla ıslatıp, suyunu sıkarak giydikten sonra yatarsanız, soğuk algınlığını önlemiş oluyorsunuz.
 
Çünkü ıslak çorap, kan dolaşımınızı hızlandırıyor ve vücut ısınızı dengeleyerek ideal dereceye ulaştırıyor. 
 
Hızlanan kan dolaşımınız ise soğuğa karşı direncinizi arttırarak soğuk algınlığı riskinizi azaltıyor.
 
Islak çorap yöntemini denemek için lütfen önce doktorunuza danışın.
 

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