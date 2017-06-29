Islak mendillerdeki büyük tehlike!

Neredeyse her restoran, yemek sonrası ıslak mendil ikram ediyor. Gerek paketi, gerekse güzel kokularıyla bizler de severek kullanıyoruz.

Fakat çoğunun üzerinde hangi firma tarafından yapıldığı ve içeriğinde ne bulunduğu yazmıyor. Yani hangi kimyasalların cildimizle temas ettiği hakkında en ufak bir fikrimiz yok.

Bazı ıslak mendillerin içinde bulundurduğu kimyasal maddeler ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor ve yemeklerden sonra elinize ve ağzınıza bulaşmış olan bakterileri yok etmek bir yana, daha fazla yayılmasına sebep olabiliyor.

Kalitesiz ıslak mendillerin içeriğinde bulunan sıvı, bakterilerle birlikte nefes alan derimize yapışarak nefes almasını önleyebiliyor. Örneğin bu fotoğrafta ıslak mendil kullandıktan sonra hastanelik olan bir çocuğun döküntüsü var: Teşhisi dermatit.

Tek kullanımlık olan ıslak mendilleri hemen çöpe atıyoruz, ama burada da yanlış yapıyoruz. Doğaya karışmayan ıslak mendiller, çevre kirliliği için bir sebep oluşturabiliyor.

Denize karışan ıslak mendiller, plastik torbaların da oluşturduğu tehlike gibi deniz canlıları tarafından yutulup ölümüne yol açabiliyor. Ayrıca tuvalete atılan ıslak mendiller kanalizasyonların tıkanmasına de sebebiyet verebiliyor.