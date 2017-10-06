İstanbul'da diş ilacını alıp uyuyan Seçil bir daha uyanamadı

İstanbul Başakşehir'de bir diş hastanesinde kanal tedavisi gören evli ve bir çocuk annesi 29 yaşındaki Seçil Kızgut, gece doktorun verdiği reçetedeki ilaçları aldıktan sonra yattı. Sabah uyandırmaya çalıştığı eşinin nefes almadığını fark eden kocası hemen 112 Acili aradı. Ancak gelen sağlık ekipleri genç annenin öldüğünü belirledi. Aile yakınları, doktorun yaptığı yanlış tedavinin ölüme sebep olduğunu öne sürüyor.

GENÇ KADIN KANAL TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; olay, İstanbul'da meydana geldi. 3 yıllık, evli bir çocuk annesi düğün fotoğrafçısı Seçil Kızgut, uzun süredir dişindeki iltihap sebebiyle kanal tedavisi görüyordu. Seçil Kızgut, önceki gün tedavi gördüğü Başakşehir'deki diş hastanesine gitti. İddiaya göre, doktor diş tedavisinden sonra Kızgut'a ilaç yazdı. Yemekten sonra reçetedeki ilaçları alan Seçil Kızgut, daha sonra uyudu. Sabah uyandırmaya çalıştığı eşi Seçil'in eşinin nefes almadığını fark eden Gökhan Kızgut, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen 112 Acil ekipleri, genç annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberi üzerine aile büyük şok yaşadı.

HASTANE HATALI BİR İŞLEM UYGULANMADIĞINI AÇIKLADI!

Aile yakınları, kanal tedavisi gören genç kadının kanına iltihap karıştığını öne sürdü. Ayrıca, yazılan diş ilacı ile yanlış tedavinin genç annenin ölümüne sebep olduğunu iddia etti. Hastane yetkilileri ise, hatalı bir işlem uygulanmadığını daha ayrıntılı açıklamanın Sağlık Bakanlığı'na yapılacağını bildirdi. Kızgut'un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Öte yandan genç anne, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.