Depresyona iyi gelen baharatlar ve faydaları nelerdir ?

Kış saatine geçişin uygulanmamasıyla gün ışığından yeterince faydalanamıyoruz. Karanlık psikolojimizi negatif etkilerken, yarın senenin en uzun gecesini yaşamak metabolizmamız açısından da negatif sonuçlar doğuracak. Kendimizi mutsuz hissedeceğiz. Peki bu mutsuzluktan iyi mi kurtulacağız?

Ceviz ile alınan yüksek miktardaki omega 3 yağ asidinin depresyonu azalttığına dair birçok emek verme var. Ceviz ihtiva ettiği melatonin hormonuyla uyku düzensizliğini engeller, antioksidan özelliği ile kış aylarında hastalıklardan korunmamızı sağlar. Baharatlar ise içerdikleri magnezyum oranıyla depresyonda sık görülen gün içindeki sinir kasılmalarını önler. Mesela 1 çorba kaşığı kurutulmuş kişniş günlük magnezyum ihtiyacının ortalama yüzde 3’ünü karşılar. Ek olarak nane, adaçayı, geyik otu ve fesleğen magnezyum bakımından varlıklı baharatlardır. C vitamini eksikliğinin, bazı depresyon vakalarının deposu olduğu sanılmaktadır.

Şifalı Baharatlar ve Baharatların Yararları

Baharatlar, oldukça eski dönemlerden beri, yemekler için bir tat verici olarak kullanıldığı benzer biçimde şifa amacıyla da kullanılmıştır. Günümüzde, kimya bilimcileri tarafınca oluşturulan ilaçlar, yararlı ve şifalı bitkilerin yerini almış benzer biçimde görünse de, naturel yollar kullanarak sağlığı korumak ve uzun bir yaşama kavuşmak oldukça kolaydır. Bu açıdan baharatlarınyararları, baharat çeşitleri doğrultusunda da farklılık göstermekle birlikte oldukça çeşitlidir. Gerek yüksek bölgelerde, gerekse alçak yerlerde yetişen bitkilerin değişik özellikleri ve değişik yararları vardır.

1. Zencefilin Yararları: Çay olarak tüketilebilen zencefil, baharat ya da tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Antioksidan özelliğine haiz olan ve hücrelerinin yenilenmesini elde eden bu nebat, yiyeceklere lezzet katmış olduğu benzer biçimde, sağlıksal açıdan da son aşama yararlıdır. Uzun solukta kanser hastalığına dahi, iyileştirici etkide bulunmuş olduğu belirtilen zencefilin yararları içinde, hafızayı güçlendirme benzer biçimde yararlar da bulunur.

2. Tarçının Yararları: Kan şekerini düzenleyen en etkili bitkiler içinde yer edinen tarçın, çoğunlukla tatlandırıcı fonksiyonu ile kullanılmaktadır. Buna rağmen çayı demlenebilen ve lif açısından son aşama varlıklı olan tarçın, toz halinde ya da çubuk halinde alınabilir.

3. Çörek Otunun Yararları: Sindirimi hızlandırıcı özelliği ile malum çörek otunun yaraları içinde en bilineni astım hastalığına iyi gelmedir. Gaz söktürücü olarak da vücuda yarar elde eden çörek otu, mide rahatsızlıklarının da giderilmesini sağlar.

4. Haşhaşın Yararları: Antioksidan özelliğine haiz olan bu baharat, sindirimin hızlanmasını sağlamış olduğu benzer biçimde içeridiği karbonhidrat bakımından da vücuda enerji depolanmasını sağlar. Meme kanseri üstünde iyiletirici tesiri olduğu bilenen bu baharat, oldukça sık kullanılmayan bir nebat türüdür.

5. İsotun Yararları: Kırmızı bitkilerin birçoğunda olduğu benzer biçimde isotunyararları içinde da bağışıklık sistemini güçlendirici tesir ilk sırada gelir. Kan akışını hızlandıran, direnci arttıran ve cildi güzelleştiren isot, yiyeceklere katmış olduğu lezzet ile de fazlaca tüketilen bir baharat türüdür.

6. Hindistan Cevizinin Yararları: Kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından fazlaca varlıklı olan hindistan cevizi, meyve olarak tüketildiğinde olduğu benzer biçimde baharat ya da tatlandırıcı olarak kullanıldığında da sıhhat bakımından büyük yarar sağlar. Bunun yanı sıra hindistan cevizi, idrar yolları ile ilgili sorunlara da iyi gelir.