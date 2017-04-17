Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

İyileşmeyi takip eden akıllı bandajlar üretiliyor

İngiliz bilim adamları, iyileşme aşamalarını izleyen ve gerekli tedavi için bilgi sağlayan akıllı bandajlar üzerinde çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'de bir üniversitede görevli bilim adamları, iyileşme aşamalarını takip eden ve gerekli tedavi noktasında bilgi akışı sağlayan akıllı bandajlar geliştiriyor.

BBC'nin haberinde, Swansea Üniversitesinden bilim adamlarının, bir yaranın iyileşmesini takip eden ve doktorlara hangi tedaviye ihtiyaç olduğu konusunda bilgi aktaran akıllı bandajları 12 ay içinde kullanıma hazır hale getirebileceği belirtildi.

Çalışmayı yürüten üniversitedeki Yaşam Bilimi Enstitüsünün Başkanı Prof. Marc Clement, geliştirdikleri akıllı bandajların yaraların durumunu nano-teknoloji kullanarak belirleyebileceğini kaydetti.

Bandajların yaraya dair elde ettikleri bilgiyi 5G altyapısı kullanan telefonlar aracılığıyla doktorlara aktaracağını anlatan Clement, doktorların bu sayede yaranın iyileşme sürecini takip ederek uyguladıkları tedaviyi ona göre adapte edeceklerini vurguladı.

Geleneksel tıpta, doktorların hastalarını gördükten sonra bir veya 3 ay süren bir tedavi belirleyebildiğini ifade eden Clement, bandajlar sayesinde doktorların tedaviyi hastanın yaşam tarzı, reaksiyon hızı gibi faktörlere göre uyarlayabileceğini dile getirdi.

Bilim adamları, bandajların bir yıl içinde denemeler için kullanıma hazır hale gelebileceğini bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye'nin ürettiği helikopteri gören Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı

Türkiye'nin ürettiği helikopteri gören Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA