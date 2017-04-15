Kadın ve erkeklerde birinci ölüm nedeni belli oldu

Günümüzde kalp sağlığının daha iyi anlaşılması, tanı yöntemlerindeki gelişmeler ve tedavi edici modellerdeki ilerlemelere rağmen dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında hala kalp ve damar hastalıklarının geldiğini belirten Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 verilerine göre hastalığa bağlı ölümlerin yüzde 60’tan fazlası kalp hastalığına bağlı olarak oluştu. Bunların da yaklaşık yüzde 40’ı koroner arter hastalığı, yüzde 25’e yakını da beyin damarlarındaki hastalıklardan kaynaklanmış durumda” dedi.

Hipertansiyon, kolesterol, obezite, şeker hastalığı ve sigara kullanımı kalp sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Kalp ve damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemini vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp sağlığını koruma konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek ve kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla 11-17 Nisan Kalp Haftası olarak kutlanıyor. Geçen yıl ABD’de 610 bin kişinin kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı ve Kalp Sağlığı Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kazalar da dahil olmak üzere, her 4 ölümden biri kalp damar hastalıklarına bağlı. Kalp hastalıkları hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk ölüm nedeni. Bunların arasında da kalp damarlarının tıkanmasına bağlı hastalık ön sırada yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Erkeklerde stent takıldıktan sonra görülen komplikasyonlar kadınlardan az

Koroner kalp hastalıklarının görülme sıklığının erkeklerde yüzde 3,8 iken kadınlarda yüzde 2,3 oranında olduğunu belirten Anadolu sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı ve Kalp Sağlığı Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Ökmen “Erkeklerin anjiyo olma olasılıkları kadınlardan daha yüksekken, erkeklerde stent takıldıktan sonra görülen komplikasyonlar kadınlardan daha az. Kalp hastalıkları erkeklerde 40’lı yaşlardan sonra, kadınlarda ise menopozdan 5-6 yıl sonra kendisini gösteriyor. Sigara içen, diyabet hastası, kan yağı yüksek, obezite hastası, hipertansiyonu olan, ailede erken kalp ve damar hastalığı olan ve fiziksel aktivite düzeyi düşük kadınlar risk altında” dedi.

Nüfus yaşlandıkça kalp hastalıklarından ölümler de artacak

Türk Kardiyoloji Derneği’nden alınan bilgiye göre tüm dünyada yılda 17 milyon kişinin, Avrupa Birliği’nde yılda 2 milyon kişi yaşamını kalp ve damar hastalıklarına bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğine değinen Prof. Dr. Ertan Ökmen “Türkiye’de kesin sayılar olmamakla birlikte bugün için bu sayılar 200 bin dolayında tahmin ediliyor. Türkiye’de genç nüfus yapısına karşın ölümlerin yüksek oranda görülmesi, önümüzdeki yıllarda nüfusun yaşlanması ile birlikte bu anlamda korkunç boyutlara ulaşabilecek bir patlamanın habercisi olabilir. Şu anda kabaca 65 yaş üzerindeki nüfus yaklaşık yüzde 5 kadarken önümüzdeki 10-15 yılda bunun iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor. Buna paralel olarak kalp ve damar hastalıklarından ölümlerine 2020 yılına doğru 400 bin dolayına yükseleceği tahmin ediliyor” dedi.