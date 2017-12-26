Kalabalık ortamlar virüs deposu

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son günlerde yaşanan grip salgınından korunmak için kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerektiğini ifade etti. Prof. Ceyhan bir alışveriş merkezinde (AVM) ne kadar uzun süre kalınırsa, hastalık kapma olasılığının o kadar arttığını belirterek, “Mümkün olduğu kadar işimizi bitirip çıkmamız lazım. AVM’ler vakit geçirilebilecek yerler değil” dedi. Her hastalığın bulaştırma özelliği ve mesafesinin faklı olduğunu aktaran Ceylan,”AVM’nin üçüncü katındaki bir çocukta su çiçeği varsa eğer, zemin katında başka duyarlı bir kişiye o virüsü bulaştırabilir. Çünkü virüsler küçük damlacıklarla taşınıyor. Öksürükle virüsler havada uzun süre asılı kalıyor ve sirkülasyon ile dolaşıyor. Bazı hastalıklar da daha büyük damlacıklarla taşınıyor. Bunlar birkaç metreye gidebiliyor ve sonra yereçöküyor. En yaygın buluşma yolu, kişi öksürüyor ve bakteri bir yere konuyor, siz de gidip ellediğiniz zaman elinizi de ağzınıza burnunuza sürdüğünüz zaman bulaşıyor” şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLARA ÖNERİLER

Ceyhan, AVM’lerde vakit geçiren ya da çalışan kişilere hijyen açısından, şu önerilerde bulundu:”Virüsler burun ve ağız yolunun yanı sıra yüzde 50 oranında gözden giriyor. Dolayısıyla göze dokunduğunuzda da girebilir. O yüzden temel şey el temizliği. AVM’lerde dolaştığınız için sürekli elinizi de yıkayamazsınız. Herkese yanında dezenfektan taşımasını öneriyoruz.”