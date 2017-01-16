Kalbi duran adam 15 dakika sonra hayata döndü

Edinilen bilgiye göre, özel bir sektörde çalışan evli ve üç çocuk babası Özkan Sarkmaz (39), iş yerinde çalıştığı sırada fenalaştı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Servis ekiplerine bilgi vermesi sonrasında olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Sarkmaz’ın yolda kalbi durdu. Ambulans içerisindeki doktor ve sağlık görevlilerinin 5 dakika boyunca kalp masajı yapmalarına karşın hayata döndürülemeyen Sarkmaz, kısa sürede acil servise ulaştırıldı. Burada acil servis doktorları tarafından yaklaşık 10 dakika boyunca yeniden kalp masajı uygulanan Sarkmaz’ın kalbi durduktan 15 dakika sonra yeniden atmaya başladı. Ardından ameliyata alınan Sarkmaz, başarılı geçen bir ameliyat sonrasında ölümden döndü.

Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı İsmail Şahin, hastanın ambulansta ve acil serviste yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldüğünü belirterek, “Acil doktorlarımız kalp masajı ile hastamızı hayata yeniden döndürdüler. Burada çalışan doktor arkadaşlarımızın sayesinde hastamızı anjiyoya alabildik. Yaklaşık 10 dakika acil serviste kalp masajı yapıldı anjiyo ise 45 dakika ile bir saat arasında sürdü. Damar yollarını açtık. Hastamızın yolda kalbi durdu. Hastamıza 5 dakika boyunca ambulansta müdahale edildi. Ama şu anda hem bitkisel olarak hem de normal fiziksel olarak neredeyse geri döndü” diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzman Dr. Muhammed Çömce ise, “Ayın 9’u da kalp krizi ile acil kliniğimize başvurdu. Ve yaklaşık 10 dakika kalp durması sonrasında acildeki hekimlerimiz müdahale etti. Kalbi belli bir ritm oluşturulduktan sonra anjiyo ünitesine alındı. Kardiyoloji uzmanımızın girişimi ile başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Kalp damar yolları açıldı ve sonra yoğun bakım ünitesindeki takibi ile hayata döndürüldü” dedi.

Sarkmaz, “Yeniden doğmuş gibiyim”

"Yeniden doğmuş gibiyim" diyen Özkan Sarkmaz, "Sabah iş yerindeyken mide bulantısı gibi bir şeyler vardı bayağı bir ilerleyince ciddiyete döndü. Böyle olmayacak dedik ve ambulans çağıralım dedik ve ambulans hemen geldi. Yarı yolda zaten ben bilincimi kaybetmişim bana masaj yapıyorlardı. Buraya ex olarak gelmişim. Allah razı olsun gereken müdahaleyi yapmışlar, baya uğraşmışlar. Bu ünitenin olmasından dolayı ben hayata yeniden döndüm. Diğer illere gidecek olsam zaten yetişmemin imkanı yokmuş. Daha doğrusu ben kalp hastası olduğumu bilmiyordum. Bu hizmeti buraya getirenlerden Allah razı olsun. Allah bana bir şans verdi. Yeniden doğmuş gibiyim" ifadelerini kullandı.