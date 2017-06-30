Kalp hastalarına klima uyarısı

Uzman aşırı sıcak ve soğuk havalarda beyindeki ısı merkezindeki dengenin bozulabildiğini, tüm organların iş yükünün arttığını, organ fonksiyonlarında değişim görüldüğünü kaydetti.Bu etkilere karşı en hassas olan yaşlıların aşırı sıcaklarda tedbirli olması gerektiğine işaret eden Kaftan, özellikle kalp ve damar rahatsızlığı bulunanların sıvı kaybına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi."Sıcak havayla birlikte sıvı kaybı oluyor. Biz bu sıvıyı yerine koymazsak çok az değişiklikler bile vücudun dengesini bozmaya yetebiliyor ve vücudumuz alarm vermeye başlıyor." diyen Kaftan, şöyle devam etti:"Sıcaklarda oluşan sıvı kaybı, damar yatağı içerisindeki kanın akışkanlığını etkileyerek kalp krizi riskini ortaya çıkarıyor.

Genişleyen damarlar kalp atışlarını haliyle de kalbin iş yükünü artırır. Özellikle bol sıvı tüketimi yapmamız lazım. Günde 2 küçük şişeyi aşmayacak şekilde maden suyu içmeye dikkat edelim. Tansiyonu olan, ciddi kalp yetmezliği ve vücudunda ödemi olan kişilerde soda yerine sıvıyı yerine koyma işlemini sadece suyla yapalım."

Ani ısı değişiklikleri

Aşırı sıcaktan bir anda klimalı ortama girilmesinin de kalp krizi riskini artırdığına işaret eden uzman, "Kalp hastaları, klima kullandıkları ortamdaki sıcaklığı, oda sıcaklığının altına indirmemeli. Aşırı sıcakta vücuttaki termostat sistemi, vücut sıcaklığını dengede tutabilmek için damarların belirgin derecede genişletir. Aniden soğuk ortamlara girildiğinde ise bu sefer tam ters bir mekanizma devreye girerek damarlarda kasılma ortaya çıkar. Ani ısı değişikliklerinden kaçınılması gerekmektedir." dedi.

Uzman, aşırı sıcaklarda çay, kahve tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.Çayın hararet alması nedeniyle sıcaklarda tüketiminin iyi olduğunun bilindiğini ancak bu içeceğin aynı zamanda idrar söktürücü özelliği bulunduğunu dile getiren Kaftan, "Sıcakta zaten terleme sonucu sıvı kaybı çok oluyor. Çay ve kahveyi içerken yerine daha fazla sıvı koymayı aklımızda tutacağız. İlaçlar konusunda da yaz aylarında farklı doz ayarı yapılması gerekebilir. Bununla ilgili doktora danışılmalıdır." dedi.Kaftan, sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu günlerde ağır sporların da kalp krizini tetikleyebileceğini belirterek, böyle günlerde yüzme ve yürüyüş gibi hafif egzersizlerin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.