Kalp için sıcaklık 22 derece olmalı 

Hava sıcaklıklarına bağlı olarak değişen kan basıncının, kalp krizi riskini tetiklediğini belirten Uzman Dr. Nuri Cömert, sıcak havanın kalbin yükünü artırıcı etkisi olduğunu ve bu nedenle de sıcağa kontrolsüz maruziyetin kalp sağlığı için tehlike oluşturduğunu belirtti.