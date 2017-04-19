Kalp sağlığınıza dikkat etmek için 3 anahtar

1. Haftada 5 kez günde yarım saat yürüyün

Dışarı çıkmak ve günde yarım saat yürüyüş yapmak pek vaktinizi almaz. Herhangi bir rutini değiştirmez ya da herhangi bir fedakarlık yapmanızı da gerektirmez. Vücudunuz buna alışacaktır. En önemlisi de, buna ihtiyacınız vardır.

Sabit ve yeterli bir hızda yürümek, yapabileceğiniz en iyi kalp egzersizidir.

Dışarı çıkın ve doğal bir ortamda yürüyün. Bunu arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ayakkabılarınızın ve giysilerinizin yürüyüşe uygun olmasıdır.

Diz veya kalça artrozu gibi kemik problemleriniz varsa, bir koşu bandında yürüyebilirsiniz. Makinenin düz ve güvenli olan yüzeyinde yürüyün. Ayrıca, kendinize fazla yüklenmeyin ve sürekli hızı ayarlayarak lezyonlara neden olmayın.

2. Kalp riski faktörlerini göz önünde bulundurun

Yapılması gereken ilk şey, periyodik check-uplar ayarlamaktır. Aşağıdaki faktörlere bakmalısınız:

Kan basıncı

Kolesterol

Kan şekeri

Vücut kütle indeksi (VKİ)

Eğer ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa, bunu doktorunuza söylemelisiniz.

3. Ne yiyorsanız, osunuz

Neler yiyorsunuz? İyi bir beslenmeye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Bazen sadece belirli gıdalar yemek arzusu ile hareket ediyoruz. Bu kalbinize zarar verir.

Her şeyden önce tabağımıza neler koyduğumuza dikkat etmeliyiz. Bu, kendimize iyi bakmanın diğer bir yoludur.

Bunu yapmak için şu kolay tavsiyelere bir göz atın:

Yemeklerinizde olabildiğince doymuş yağ, trans yağ, şeker ve tuzdan uzak durun.

Turunçgilleri tüketin: bunlar kolestrolü düşürmek için harikadır.

Patlıcan, Brüksel lahanası, enginar, brokoli, roka ve domates tüketin. Bu sebzeler kalp sağlığı için mükemmeldir.

Öğünlerinize smoothieleri, yoğurtları, chia tohumlarını, keten tohumlarını ve susam tohumlarını ilave edin.

Eğer mevsimi ise, narın keyfini çıkarın. Kalbiniz için harikadırlar.

Sarımsak ve soğanı mümkün olduğunca tüketin.

Her gün bir parça bitter çikolata tüketin. Bu, hayatınıza hem biraz mutluluk katacak, hem de kalbinize yardımcı olacaktır.

Somon da yemek için harika bir ettir.