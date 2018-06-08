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Kan testiyle erken doğum riski tahmin edilebilecek

ABD'de erken doğum riskini belirlemeye yönelik bir kan testi üzerinde çalışıldığı bildirildi.

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Stanford Üniversitesinden bilim adamları, gebe kadınlardan her hafta kan alarak hamileliğin dönemlerine göre ribonükleik asidin (RNA) değişimine bakarak, erken doğum riski olup olmadığını inceledi.
 
Çalışmada kan testinin erken doğum riski olan gebelikleri yüzde 80'e kadar doğru tahmin ettiği kaydedildi.
 
Araştırmacılar, kan testinin ayrıca doğum tarihini tahmin etmede ultrason taramaları kadar doğru bilgi sağladığını ifade etti.
 
Araştırma ekibinden Mira Moufarrej, testle ilgili heyecanını ifade ederek, basit bir kan testiyle erken doğum riskinin ya da doğum tarihinin tahmin edilmesinin daha sağlıklı bebekler ve hamilelikler anlamına geldiğini söyledi.
 
Moufarrej, şimdiye kadar kan testinin çok fazla gebede uygulanmadığına, bununla ilgili daha fazla çalışmanın gerektiğine işaret etti.
 
Çalışmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı. Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor.

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