Kanser hastalarına kalem müjdesi

ABD'nin Texas Üniversitesi'nde uzman bir ekip tarafından geliştirilen kalem boyutundaki cihaz, 10 saniye içinde kanserli dokuyla sağlıklı dokuyu ayırt etmeyi başardı. Elde taşınabilir kanser tarayıcı kalem, akciğerlerden, yumurtalıklardan, tiroidlerden, göğüsten alınan kanserli doku ve sağlıklı dokulardan oluşan 253 insan dokusu üzerinde denendi.

Cihaz, kimyasal yapıları sağlıklı hücrelerden oldukça farklı olan kanser hücreleri belirlemek için kanserli olduğundan şüphelenilen kısma değdirildi ve oraya küçücük bir su damlası bıraktı. Canlı hücrelerde bulunan kimyasal maddelerin nüfuz ettiği damlacık, kalem tarafından analiz için tekrar emildi.

Kalem büyüklüğündeki cihazın yaptığı tüm işlemler, 10 saniye içerisinde gerçekleşti. Cihaz daha sonra, binlerce kimyasalı aynı anda ölçebilen büyük bir spektrometreye takıldı. Spektrometre, doktorların nasıl bir dokuyla karşı karşıya olduklarını gösteren kimyasal bir parmak izi üretti. Devrim niteliğindeki kalem, yüzde 96 oranında başarı sağladı ve mevcut teknolojiden 150 kat daha hızlı sonuç verdi.

Bilim adamları, yeni geliştirilen teknolojiyle tümörlerin çok daha hızlı, güvenli ve kesin bir şekilde kaldırılma imkânı oluştuğunu bildirdi. Doktorlar bu sayede, ameliyatlarda kanserli hücrelerin bırakılma ihtimalinin de azaldığını aktardı. Müthiş buluş, gelecek yıl kanser ameliyatlarında kullanılmaya başlanacak.