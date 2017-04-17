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Kanser hücrelerini kökünden kazıyor

Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi’nden Dr. Glen’in yaptığı bir araştırmaya göre ‘Blushwood’ adlı ağacın meyvesinin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. Bilim insanları bu meyveden aldıkları enzimle kanser tümörlerini yok etmeyi başardılar.

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Şu anda test aşamasında olan ilaca EBC-46 adı veriliyor. Bu meyvenin üzerine araştırma yapan Dr. Glen yaptığı çalışmalar sonucunda şunları söylüyor:
 
Preklinik denemelerimizde, ilacı deneklerimize enjekte ettik. Beş dakika içinde enjekte edilen bölgede morarma görüldü. 24 saat içinde ise tümörün yer aldığı bölge tamamen siyahlaştı. Bunun üzerinden birkaç gün sonra geçince bölgede kabuk oluştu. 1.5 hafta içinde kabuk kendiliğinden düştü ve tümör yok oldu.” İfadelerini kullandı.
 
Kanserin kökünü kazıyor
 
Berghofer’ın internet sitesinde EBC-46’nın farelerde, köpeklerde ve atlarda test edildiği ve başarılı sonuçlar elde edildiği yazıyor.
 
Henüz sadece hayvanlarda denenen laboratuvar testlerinde, deneye tabi tutulan tümörlü hayvanların %70’inde başarılı sonuçlar elde edilip tümörlerin yok edildiği belirtiliyor.
 
Ancak bu ürün çeşitli nedenler dolayı henüz insanlarda denenmemiş. Bu nedenle araştırmacılar konuyla alakalı  henüz kesin bir şey söylemiyorlar.
 
Kaynak: Newsner 

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