Kanser ilaçlarında yerli üretimin yolu açılıyor

Türkiye kansere savaş açıyor... Sağlık Bakanlığı, kanser vakalarının erken teşhisi ve kanser riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2004 yılında hayata geçirilen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) projesini geliştiriyor. TBMM’de AKŞAM’a konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kanser riski ve tedavisinde farkındalık ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Bu konuda önemli görev üstlenen KETEM’lerin sayılarının bu yıldan itibaren artırılacağını belirten Demircan, “KETEM’ler toplumun ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak noktaya ulaşacak” diye konuştu.

OBEZİTEYLE MÜCADELE OROGRAMI

Sağlık Bakanı Demircan, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye’de ciddi bir obezite sorunu var ve özellikle çocuklarda obezite oranı yüzde 10’lara ulaşmış durumda. Beslenme modelimizde obeziteye zemin hazırlayan ciddi sıkıntılar var. Obezite tehditine karşı yeni mücadele programı oluşturduk, önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu programla, bugünden yarına çözüm hedeflemiyoruz. Uzun vadede insanların beslenme alışkanlıklarını sağlıklı hale getirmek ve bunu bir toplum bilinci olarak yerleştirmek gibi bir hedefimiz var. Bu konuda ciddi tanıtımlar yapılması ve bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor. Toplum bu bilince sahip olur kavrarsa sorunu çözeriz. Yoksa kimsenin yediği öğüne karışma hakkımız yok.”

KETEM’lerin sayısı artacak

Bakan Demircan, “Yapılan taramalarla erken teşhisin yolunu açan KETEM’lerin sayılarını bu yıldan itibaren 81 ilde hızla artıracağız” dedi.

Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık

Bakan Demircan, şöyle konuştu: “Kanser ilaçlarının SGK kapsamına alınması,Türkiye’nin ödeme gücüne bağlı bir konu. Mesela bir ilacın endike muadili varsa, biz eşdeğerini ödüyoruz. Türkiye’de kutu bazında tüketilen tüm ilaçların yüzde 80’i yerli, yüzde 20’si ise patentli ithal ilaçlardan oluşuyor. İthal ilaçlar patentli olduğu için patent kalmadığı sürece üretimini yapamıyorsunuz. Başta kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere, yerli üretime yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.”

Harekete geçmemiz gerek

Demircan, şöyle devam etti: “Malesef toplum olarak hareket etmiyoruz. Teknoloji bağımlılığı, genç kuşakta hareketi iyice kısıtladı. Hareket bilincini geliştirmek için Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve medyayı da kapsayan ortak çalışmalar hayata geçirilmeli. Aileler de olayın önemini kavramalı, obeziteye bağlı pek çok rahatsızlık da peşinden geliyor.”

Kaynak: Akşam