Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Ömer Fatih Ölmez, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanserin sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplere dayandığını, ailesel geçişli olduğuna yönelik bilginin yanlış olduğunu söyledi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanserde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi veren Ölmez, “Hasta bilinçlenirse, yanlış bilgilere kulak asarak, tedaviye geç kalmaz” dedi.

- Belirti ve bulguları var mı?

- Birçok kanser türü erken dönemde uyarıcı belirti ve bulgular gösterir ve erken tanı tartışılmaz düzeyde yararlıdır.

- Tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayılmasına neden olur mu?

- Tümöre biyopsisi yapmanın kanserli hücrelerin yayılmasına neden olduğu ile ilgili bilimsel kanıt yoktur.

- Kanser benim kaderim mi?

- Tüm yeni kanser vakalarının en az yarısı önlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek başına sigara tüm kanser ölümlerinin yüzde 30’unu kapsar.

- Ailesel geçişli midir? Eğer ailede kanser öyküsü yok ise risk altında değil miyim?

- Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur.

- Peki bulaşıcı mıdır?

- Kanserin hiçbir çeşidi bulaşıcı değildir. Bununla birlikte bilinen bulaşıcı virüsler kansere neden olabilir.

- Kansersen şeker yememelisin deniyor bu doğru mu?

- Şeker yemenin kanser hücresinin gelişimine veya hızlı yayılacağına ilişkin bilimsel kanıt yoktur. Normal hücrede olduğu gibi kanserli hücrenin de büyüme ve normal fonksiyonlarını görmek için şekere ihtiyacı vardır. Ancak şekeri kısmak kanser büyümesini yavaşlatmaz, şekeri arttırmak kanserli hücrenin büyümesini hızlandırmaz.