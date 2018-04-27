Karaciğer naklinde  Avrupa lideriyiz

Malatya’daki Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki 2005 yılından bu yana, aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 2 bin 200’ün üzerinde hastaya karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda karaciğer naklinde önemli bir merkez haline gelen tıp merkezi bünyesinde 2008’de Karaciğer Nakil Enstitüsü kurularak, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına karaciğer nakliyle ilgili eğitimler verilmeye başlandı. İki yıl önce açılan Karaciğer Nakli Hastanesi ise 5 poliklinik, 3 yoğun bakım ünitesi, 8 ameliyathane ve 7 servisiyle yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda hastaya sağlık hizmeti veriyor.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastanenin karaciğer nakli konusunda dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Geçen yıl 21 ülkeden yaklaşık 150 hastanın sağlık turizmi kapsamında hastanelerinde tedavi edildiğini belirten Prof. Kızılay “Hastanede aynı anda beş hasta nakil için ameliyata alınabiliyor. Bu nedenle karaciğer naklinde büyük bir merkeziz. Karaciğer naklinde Avrupa’da bir numarayız, dünyada ise ikinci sırada yer alan büyük bir merkeziz” diye konuştu.

Nakilde % 95 başarı

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise “Dünyanın birçok yerinden, Kuzey Afrika’dan, Orta Doğu’dan, Orta Asya’dan karaciğer nakli veya karaciğer hastalıkları için bize hastalar geliyor” dedikten sonra “Şu ana kadar 2 bin 200’ün üzerinde karaciğer nakli yaptık. Geçen yıl 223, bu yılın ilk 4 ayında ise 80 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Yüzde 95’in üzerinde bir başarıyla karaciğer nakilleri gerçekleştiriyoruz. Bu başarıyı nakildeki bilgi birikimimiz getirdi” açıklamasında bulundu.