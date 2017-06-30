Karaciğere zarar veren alışkanlıklar
Bazı alışkanlıklar karaciğere sandığımızdan daha fazla zarar veriyor. İşte karaciğeri kötü etkileyen 6 alışkanlık...
ŞEKERLE VEDALAŞIN
Şeker sadece dişleriniz için değil; karaciğeriniz için de kötü bir alışkanlıktır. İç organlarınız yağ üretmek için fruktoz denilen şekeri kullanır. Çok fazla rafine edilmiş şeker ve yüksek fruktoz içeren mısır şurubu, karaciğer hastalığına zemin hazırlayan yağ birikimine neden olur.
Bazı çalışmalar, şekerin karaciğere alkol gibi zarar verebileceğini göstermektedir. Fazla şeker tükettiğiniz halde zayıf olmanız karaciğer sağlığınızın yerinde olduğunu göstermez. Bu nedenle meyveli soda, hamur işleri ve şeker gibi işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın..
BİTKİSEL TAKVİYELERE DİKKAT
Etiketinin üzerinde "doğal" yazması sağlığınıza iyi geleceği anlamına gelmez. Bazı bitkisel antidepresanlar hekim gözetiminde kullanılmadığında hepatit ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle 'doğal' bile olsa bitkisel takviye kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışın.
KİLOLAR HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARABİLİR
Vücutta gereğinden fazla olan yağ, karaciğer hücrelerinde birikerek yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Zamanla karaciğer dokunuz sertleşerek siroz hastalığı ile karşılaşabilirsiniz. Fazla kilolu, obez, yaşlı veya diyabet hastalarında yağlı karaciğer hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Diyet ve egzersiz düzenlemeleriyle hastalığa dur diyebilirsiniz.
FAZLA A VİTAMİNİ YORABİLİR
Taze meyve ve sebzelerde bulunan A vitamini vücut için gereklidir. Ancak A vitaminini yüksek dozda alırsanız, bu karaciğeriniz için bir sorun olabilir. Ekstra A vitamini almadan önce doktorunuza danışın; muhtemelen ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz.
İLAÇLARI DOZUNDA KULLANIN
Bazı etken maddeler, hastalığınız için kullandığınız farklı ilaçların içerisinde aynı oranlarda olabilir. Gereğinden fazla kullanılan etken maddeler karaciğerinizi yorar. Örneğin soğuk algınlığı ve baş ağrısı problemini aynı anda yaşıyorsanız her ikisi için kullandığınız farklı ilaçların içeriklerini hekiminize danışın, ilaçlarınızı dozunda kullanın.
TRANS YAĞLARI HAYATINIZDAN ÇIKARIN
Trans yağlar, bazı paketlenmiş veya pişmiş gıdalarda olan insan yapımı bir yağlardır. Trans yağ asitlerinden yüksek bir beslenme şeklini seçmeniz kilo alma ihtimalinizi artırarak, karaciğer yağlanmasına zemin hazırlar.
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