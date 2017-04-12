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Karaciğerinden büyük tümörle dünyaya gelen bebek sağlığına kavuştu

Kendi karaciğerinden büyük bir tümörle dünyaya gelen Kerem Ekinci, 4 aylıkken geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

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Daha önce doktorların kemoterapi görmeden iyileşemez dediği Kerem Ekinci, Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla yeniden hayata tutundu.

Emre-Seval Ekinci çiftinin 4 ay önce Kerem adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Doğumundan 2 ay sonra bebeğin karaciğerinde tümör olduğu tespit edildi. Çocuk doktorları Ekinci çiftine minik Kerem’in uzun bir süre kemoterapi görmesi gerektiğini belirtilerek, tümör küçüldükten sonra ameliyatın yapılabileceğini söyledi. Aldıkları haberle büyük bir üzüntüye kapılan aile daha sonra Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın’a ulaştı ve minik Kerem’in tedavisini Küçükaydın üstlendi.

“O ARTIK YAŞITLARI GİBİ SAĞLIKLI BİR ÇOCUK”

Kerem’in 13 santimetre çapında bir karaciğer tümörüyle dünyaya geldiğini ve bu tür vakalara Türkiye’de çok nadir rastlandığını ifade eden Küçükaydın, “Karnının sağ tarafını dolduran bir kitle vardı. Kitle, karaciğerinden daha büyüktü. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından karaciğerden, tümörün tamamını ayırdık. Karaciğerin yeterli kısmını bıraktık. Kerem hastanede 6 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Bundan sonra yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde büyüyebilecek” dedi.

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