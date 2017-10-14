Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Karın ağrısıyla yüzünden gitti rahminden kiloluk ur alındı

Denizli’de karın şişliği ve mide yanması şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından yaklaşık 5 kiloluk ur alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde ikamet eden Kadriye Gürten, karın şişliği ve mide şikayetiyle Denizli Cerrahi Hastanesine başvurdu. Op. Dr. Suat Gencer’in yaptığı muayene sonrası, Gürten’in ameliyat olması gerektiği belirtildi. Bir saat süren operasyonun ardından Gürten’in rahminden yaklaşık 5 kiloluk tümör çıkartıldı. Hasta bir gün müşahede altından tutulduktan sonra taburcu edildi. 

Hastanın karın ağrısı ve mide yanmasıyla şikayetiyle geldiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, "Hasta muayene olmasıyla karında akciğere kadar uzanan büyük bir kitle tespit edildi. 5 yıl önce kalp kapakçığı değişen Kadriye Gürten, yapılan tahlillerde ur olduğu anlaşılmasıyla kendisinin karar vermesiyle birlikte hemen operasyona alındı. Bir saat süren ameliyatta başarılı bir şekilde ur temizlendi" dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA