Karın ağrısıyla yüzünden gitti rahminden kiloluk ur alındı
Denizli’de karın şişliği ve mide yanması şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından yaklaşık 5 kiloluk ur alındı.
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde ikamet eden Kadriye Gürten, karın şişliği ve mide şikayetiyle Denizli Cerrahi Hastanesine başvurdu. Op. Dr. Suat Gencer’in yaptığı muayene sonrası, Gürten’in ameliyat olması gerektiği belirtildi. Bir saat süren operasyonun ardından Gürten’in rahminden yaklaşık 5 kiloluk tümör çıkartıldı. Hasta bir gün müşahede altından tutulduktan sonra taburcu edildi.
Hastanın karın ağrısı ve mide yanmasıyla şikayetiyle geldiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, "Hasta muayene olmasıyla karında akciğere kadar uzanan büyük bir kitle tespit edildi. 5 yıl önce kalp kapakçığı değişen Kadriye Gürten, yapılan tahlillerde ur olduğu anlaşılmasıyla kendisinin karar vermesiyle birlikte hemen operasyona alındı. Bir saat süren ameliyatta başarılı bir şekilde ur temizlendi" dedi.
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