Karpuz kabuğundaki beyaz kısımlar çok faydalı

Uzman, sağlıklı yaşamda karpuzun çok önemli olduğunu belirtti. Karpuzun yüzde 92’lik su oranıyla ferahlatıcı bir görev gördüğünü dile getiren uzman, karpuzla birlikte A ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum, kalsiyum, sayısız antioksidan ve aminoasitlerin vücuda girdiğini ifade etti.

'OLGUNLAŞMIŞ KARPUZLARI YİYİN'

Uzman, "Karpuzun içinde büyük oranda yer alan likopen, meyve ve sebzelerde sağlıklı reaksiyonları tetiklemek için insan vücuduyla reaksiyona giren doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Daha çok kırmızı sebze ve meyvelerde bulunmaktadır. Likopen kalp sağlığı, katarakt, diyabet, nörolojik hastalıklar, kemik sağlığı ve prostat kanseri önlemeyle ilişkilendirilmiştir. Karpuzdan likopen alımını artırmak için olgunlaşmış olanların tercih edilmesi gerekir. Karpuz olgunlaştıkça beta-karoten ve fenolik asit içeriği de artar. Beta-karoten, kırmızı-turuncu sebze meyvede bulunan bir antioksidandır. Bağışıklık, göz sağlığı ve cilt sağlığı üzerinde etkilidir.

KARPUZ KABUĞUNDAKİ BEYAZ KISIMLAR ÇOK FAYDALI

Karpuzda sadece 'Kırmızı yerler sağlıklıdır’ demek yanlış olur. Özellikle kabuğa yakın beyaz kısımlarda sitrulin miktarı daha fazladır. Bu aminoasitler kan akışını düzenler ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirici rol oynar" dedi.

KARPUZUN FAYDALARI

Uzman, karpuzun kalp-damar hastalıklarından kas ağrılarına, saç ve deri hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa karşı koruyucu bir etki gösterdiğini dile getirerek faydalarını şöyle sıraladı:

- Obez yetişkinlerde hipertansiyonun azalmasına ve kan basıncının düşmesine yardımcı olyor.

- Antioksidan içeriği iltihaplanmayı önlüyor.

- Su yüzdesinin yüzde 92 oranında olması nedeniyle güneş çarpmasından da koruyor. Bir araştırma, yoğun bir antrenman öncesi karpuz suyu içmenin ertesi gün kas ağrısı ve kalp atış hızını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş.

- İçeriğindeki A vitamini, cildi ve saçları nemli tutmaya yardımcı oluyor.

- Karpuz, hücrelerin sağlıklı büyümesini de teşvik ediyor.

- Antioksidan özellikleri sayesinde kanser riskini azaltıyor. İçerdiği likopen Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre, prostat kanseri hücre çoğalmasını azaltmaya yardımcı oluyor.