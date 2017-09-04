Kayak öğretmeni Becky Barletta, 31 yaşında bunamaya başladı

İngiltere’nin Suffolk bölgesinden olan 32 yaşındaki kayak öğretmeni Becky Barletta’ya bir yıl önce genetik ‘frontotemporal demans’ hastalığı teşhisi kondu. Teşhisin üzerinden 12 ay geçmesinin ardından yakınları bunamaya başlayan Becky’nin karakterinin tanınmayacak bir şekilde değiştiğini anlatıyor. Anne ve babasının evine dönmek zorunda kalan Becky, bunama yüzünden 24 saat bakıma ihtiyaç duyuyor.

Becky’nin kardeşi Sophie (30), doktorların Becky’nin gördükleri en genç bunama hastası olduğunu söylediğini aktarıyor. Ablasına en fazla 10 yıl ömür biçildiğini kaydeden iki çocuk annesi Sophie, “Becky’den geriye pek bir şey kalmadı. Hep aynı hikayeyi anlatıyor ve uygun olmayan şeyler söylüyor. Onu öyle izlemek çok üzücü” diyor.

Becky’nin dayısı James’e de ‘frontotemporal demans’ teşhisi konduğu, annesinin kuzeni Philipa’nın da 40’lı yaşlarında aynı bunama hastalığından öldüğü belirtiliyor. Genç kayak öğretmenin evlendikten hemen sonra hastalık semptonları göstermeye başladığı, ‘uygunsuz davranışlarının’ iş arkadaşlarının dikkatini çektiği kaydediliyor.

Becky doktora gitme tavsiyelerini geri çevirirken ailesi de tüm bu değişikliklerin düğün stresinden kaynaklandığını düşünüyormuş. Ancak Sophie, sonunda ablasını doktora gitmeye ikna etmiş. 45-65 yaş döneminde genellikle ortaya çıkan hastalığın ilerlemesini durduracak ya da tedavi edecek bir çarenin bulunmadığı kaydediliyor. Bu nedenle Sophie, frontotemporal demans hastalığıyla ilgili araştırmalar için ‘JustGiving’ sitesinde bir bağış kampanya başlatmış.