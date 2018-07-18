Kaygısavar magnezyum

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nazan Uysal Harzadın iki magnezyum bileşeninin kaygı düzeyini azalttığı belirlendi.

DEÜ’de davranış fizyolojisi alanında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Harzadın fareler üzerinde yaptığı araştırmada, “magnezyum malat” ve “magnezyum asetil taurat” bileşenlerinin faydalı olduğunu tespit etti. Araştırma sonucunda, laboratuarlarda magnezyum malat ve magnezyum asetil taurat verilen farelerde anksiyete (kaygı) düzeyi düşük çıktı, depresyon olasılığının da azaldığı ortaya konuldu.

Bilimsel çalışma üzerine Türkiye’den 2 ilaç şirketi magnezyum takviyesi için üretim hazırlıklarını başlattı. ABD’den bir kuruluş da ilaç geliştirmek için Türk bilim adamlarıyla iletişime geçti.

EKSİKLİĞİ BEYNE ZARAR

Prof. Harzadın, hazır gıda tüketimiyle vücuttaki magnezyum seviyesinin düştüğünü, bunun da bazı hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi. Magnezyumun, kalsiyumu vücudun doğru bölgelerine yönlendirdiğini dile getiren Harzadın, “Magnezyum eksikliği beyin, böbrek, kemik gibi birçok hastalığa davetiye çıkartıyor” diye konuştu.

Harzadın “Beyin ilişkili problemlerde, baş ağrısında, kendimizi depresif hissettiğimiz dönemlerde özellikle magnezyum asetil tauratın alınmasını önerebilirim” dedi.

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