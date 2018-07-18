Kaygısavar magnezyum
Davranış fizyolojisi üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Nazan Uysal Harzadın iki magnezyum bileşeninin depresyon ve kaygıyı azalttığını keşfetti. ABD ve Türkiye’den firmalar magnezyum takviyesi için hazırlıklara başladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nazan Uysal Harzadın iki magnezyum bileşeninin kaygı düzeyini azalttığı belirlendi.
DEÜ’de davranış fizyolojisi alanında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Harzadın fareler üzerinde yaptığı araştırmada, “magnezyum malat” ve “magnezyum asetil taurat” bileşenlerinin faydalı olduğunu tespit etti. Araştırma sonucunda, laboratuarlarda magnezyum malat ve magnezyum asetil taurat verilen farelerde anksiyete (kaygı) düzeyi düşük çıktı, depresyon olasılığının da azaldığı ortaya konuldu.
Bilimsel çalışma üzerine Türkiye’den 2 ilaç şirketi magnezyum takviyesi için üretim hazırlıklarını başlattı. ABD’den bir kuruluş da ilaç geliştirmek için Türk bilim adamlarıyla iletişime geçti.
EKSİKLİĞİ BEYNE ZARAR
Prof. Harzadın, hazır gıda tüketimiyle vücuttaki magnezyum seviyesinin düştüğünü, bunun da bazı hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi. Magnezyumun, kalsiyumu vücudun doğru bölgelerine yönlendirdiğini dile getiren Harzadın, “Magnezyum eksikliği beyin, böbrek, kemik gibi birçok hastalığa davetiye çıkartıyor” diye konuştu.
Harzadın “Beyin ilişkili problemlerde, baş ağrısında, kendimizi depresif hissettiğimiz dönemlerde özellikle magnezyum asetil tauratın alınmasını önerebilirim” dedi.
TUZSUZ KABAK ÇEKiRDEĞi TÜKETİN
Magnezyum eksikliğini gidermek için sadece gıda tavsiyesine muhtaç olmadığını vurgulayan Harzadın “Magnezyuma ihtiyacımız çok ama doğada çok fazla yok. En fazla kabak çekirdeğinde görüyoruz. Günde 1 kaseye yakın kabak çekirdeği tüketmek magnezyum ihtiyacımızı karşılayacaktır ama lütfen tuzsuz” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.